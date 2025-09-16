НБУ предлагает не передавать "Укрпочте" национализированный PINbank: какие аргументы

Национальный банк Украины предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка (PINbank) вместо его передачи "Укрпочте" во избежание дальнейшего накопления рисков и "проедания" капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на материалы в проект государственного бюджета Украины на 2026 год, внесенный правительством в Верховную Раду.

В НБУ считают, что PINbank убыточен и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время регулятор предлагает рассмотреть вариант сдачи лицензии во избежание дальнейшего накопления рисков и "проедания" капитала".

Критическое финансовое состояние "Укрпочты"

В НБУ отмечают, что финансовое состояние "Укрпочты" является критическим. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз - с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что "создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов".

Согласно оценке регулятора, необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 составляет не менее 826 млн грн.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в ответ на обвинения Нацбанка заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования НБУ по капиталу собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.

На основе конфискованного PINbank хотят создать банк "Укрпочты"

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, что предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Верховная Рада уже приняла соответствующий закон в июне. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

Как сообщалось, согласно информации на сайте PINbank, на 9 февраля 2023 года вторым после Евгения Гинера, которому принадлежало 88,89%, акционером было ООО "Юридическая фирма "Укрправо" Александра Шадрука с долей 9,5%, остальные акционеры имели 1,6%. "Реноме" под управлением ООО "Компания по управлению активами "Реноме-2008" сообщило об увеличении своей доли в PINbank с 1,6% до 5,9478%, тогда как у "Укрправа" она сократилась до 5,0929%. Кроме этого, с 6 февраля 2023 года по решению Нацбанка Украины право голоса по акциям Гинера было передано доверенному лицу Геннадию Михайленко.