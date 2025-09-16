НБУ пропонує не передавати "Укрпошті" націоналізований PINbank: які аргументи

Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку (PINbank) замість його передачі "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та"проїдання" капіталу.

про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на матеріали до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, внесеного урядом до Верховної Ради.

В НБУ вважають, що PINbank є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас регулятор пропонує розглянути варіант здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу".

Критичний фінансовий стан "Укрпошти"

В НБУ наголошують, що фінансовий стан "Укрпошти " є критичним. Зокрема, від 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів".

Згідно з оцінкою регулятора, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Натомість генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у відповідь на звинувачення Нацбанку заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.

На основі конфіскованого PINbank хочуть створити банк "Укрпошти"

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон у червні. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

Як повідомлялось, згідно з інформацією на сайті PINbank, на 9 лютого 2023 року другим після Євгена Гінера, якому належало 88,89 %, акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шадрука з часткою 9,5 %, решта акціонерів мали 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд "Реноме" під управлінням ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме-2008" повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478%, тоді як у "Укрправа" вона скоротилася до 5,0929%. Крім цього, з 6 лютого 2023 року за рішенням Нацбанку України право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.