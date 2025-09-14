"Укрпошта" планує виконати вимоги НБУ щодо капіталу без держпідтримки

АТ "Укрпошта" до 1 січня 2026 року приведе свій капітал у відповідність до вимог Національного банку України без залучення коштів державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

За його словами, станом на 1 червня 2025 року капітал підприємства перевищував 4 млрд грн. Однак після зміни методики розрахунку НБУ показник для "Укрпошти" виявився від’ємним і становив мінус 600 млн грн. Смілянський наголосив, що ситуація буде виправлена за рахунок внутрішніх ресурсів компанії.

Він також нагадав, що "Укрпошта" поки не подала документи на відкриття власного банку. Причина — необхідність узгодження спільного плану дій із акціонером (Міністерством розвитку громад та територій) і Нацбанком. Фінальні зустрічі з регулятором кілька разів переносилися.

"Чи має сенс подавати документи на банк без погодженого плану? Ні, адже регулятор має настільки широкі повноваження, що може відхилити будь-який пакет з будь-якої причини", — пояснив керівник.

Напередодні голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк бачить потенційні фіскальні ризики у планах "Укрпошти" відкрити банк. Водночас компанія наголошує: створення банку фінансової інклюзії залишається її стратегічною ціллю.

На основі конфіскованого PINbank створять банк "Укрпошти"

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.