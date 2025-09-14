"Укрпочта" планирует выполнить требования НБУ по капиталу без господдержки

АО "Укрпочта" до 1 января 2026 приведет свой капитал в соответствие с требованиями Национального банка Украины без привлечения средств государственного бюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора компании Игоря Смилянского.

По его словам, на 1 июня 2025 года капитал предприятия превышал 4 млрд грн. Однако после изменения методики расчета НБУ показатель для "Укрпочты" оказался отрицательным и составил минус 600 млн. грн. Смелянский подчеркнул, что ситуация будет устранена за счет внутренних ресурсов компании.

Он также напомнил, что "Укрпочта" пока не предоставила документы на открытие собственного банка. Причина – необходимость согласования совместного плана действий с акционером (Министерством развития общин и территорий) и Нацбанком. Финальные встречи с регулятором несколько раз переносились.

"Имеет ли смысл подавать документы на банк без согласованного плана? Нет, ведь у регулятора есть настолько широкие полномочия, что может отклонить любой пакет по какой-либо причине", — пояснил руководитель.

Накануне глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк видит потенциальные фискальные риски в планах "Укрпочты" открыть банк. В то же время компания отмечает, что создание банка финансовой инклюзии остается ее стратегической целью.

На основе конфискованного PINbank создадут банк "Укрпочты"

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, что предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.