"Укрпошта" запроваджує "Експрес-вікна" для швидкого отримання посилок

З 8 вересня у понад 1 500 відділеннях "Укрпошти" почав діяти пілотний проєкт "Експрес-вікно", який покликаний скоротити черги та час при отриманні посилок.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошта розводить по окремих вікнах різні категорії клієнтів

За словами рчільника "Укрпошти", у межах боротьби з чергами компанія створила "Експрес-вікно", яке буде позначене чорно-жовтим кольором.

У ньому можна буде швидко:

отримати чи надіслати посилку,

одержати лист,

отримати післяплату.

Після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30–45 секунд. Крім того, відтепер пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях "Укрпошти".

Всі інші послуги - пенсії, платежі, відправка листів і т.п. будуть надаватись в універсальному вікні.

Смілянський розповів, що пілотний проєкт "Експрес-вікно" відсьогодні запрацював у більш ніж 1500 міських відділеннях "Укрпошти".

"Укрпошта - унікальна компанія, адже вона обслуговує і пенсіонерів, і хіпстерів. Ми розуміємо: кожен має свій стиль життя. Для когось візит до відділення - це можливість поспілкуватися зі світом, а для когось, навпаки, спілкування є зайвою витратою часу. Тепер ми створили комфортні умови для обох світів", - підсумував Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" оновила правила щодо виплат післяплати для фізичних осіб, впроваджуючи нові ліміти на грошові операції у відділеннях.