Нова Пошта, УкрПошта та MeestExpress – доставка з-за кордону в Україну

Міжнародна доставка в Україну стає все більш популярною серед українців. Чи то отримання замовлень з інтернет-магазинів, чи подарунки від родичів за кордоном – важливо обрати надійного перевізника. На українському ринку три головні гравці забезпечують міжнародну доставку Новою Поштою, УкрПоштою та MeestExpress. Правильний вибір служби дозволяє заощадити кошти, отримати посилку швидко і без проблем на митниці. Невдалий вибір може спричинити затримки, додаткові витрати або втрату відправлення. Редакція рекомендує ознайомитися з можливостями кожного перевізника перед замовленням доставки з-за кордону. Які країни охоплюють, які тарифи та терміни доставки – розбираємо на Delo.ua .

Нова Пошта Global

Нова Пошта це компанія, яка активно розвиває послуги з доставки в Україну через партнерство з міжнародними логістичними компаніями. Нова Пошта міжнародна доставка охоплює понад 190 країн і дозволяє отримувати посилки з-за кордону швидко та зручно.

Терміни доставки Нова Пошта варіюються залежно від країни відправника: з Європи – 3-7 робочих днів, зі США та Канади – 5-10 днів, з Азії – 7-14 днів. Вартість доставки документів починається від 250 грн, посилок до 0,5 кг – від 350 грн.

Переваги міжнародної доставки Нової Пошти:

Широка географія доставки (понад 190 країн);

Зручне відстеження посилки через єдиний номер;

Можливість розрахувати вартість доставки Нова Пошта міжнародна доставка онлайн;

Консолідація вантажів для економії;

Надійні міжнародні партнери;

Страхування відправлень;

Підтримка українською мовою.

Недоліки включають вищу вартість порівняно з деякими конкурентами, обмеження за вагою та габаритами, а також залежність від партнерів, що може впливати на терміни. Важливо враховувати Нова Пошта години роботи для зручного отримання посилок.

УкрПошта International

Державна УкрПошта пропонує Нова Пошта за кордон та доставку в Україну через мережу національних поштових операторів у рамках Всесвітнього поштового союзу. Це дозволяє отримувати відправлення практично з будь-якої країни.

Терміни доставки залежать від типу посилки: звичайна пошта – 10-30 днів, EMS – 3-7 днів з Європи та 5-10 днів з інших континентів. Базова вартість листа з Європи – від 35 грн, посилки до 1 кг – від 180 грн звичайною поштою та від 420 грн EMS.

Переваги міжнародної УкрПошти:

Найширша географія доставки (понад 220 країн);

Доступні тарифи на стандартну доставку;

Державні гарантії та офіційний статус;

Можливість отримання великих та важких посилок;

Відстеження через міжнародну мережу;

Досвід роботи з митними процедурами.

Недоліки: повільна стандартна доставка, обмежений графік роботи міжнародних відділень, складності з відстеженням на деяких етапах та можливі затримки через бюрократію.

MeestExpress International

MeestExpress – спеціалізований міжнародний перевізник з українським корінням. Компанія пропонує швидку доставку з-за кордону до України, зокрема з США, Канади, країн Європи та СНД.

Терміни доставки MeestExpress: з США та Канади – 5-8 днів, з Європи – 3-6 днів, з країн СНД – 2-5 днів. Вартість доставки документів – від 280 грн, посилок до 1 кг – від 380 грн. Вартість можна розрахувати через зручний онлайн-калькулятор.

Переваги MeestExpress:

Власна логістична мережа у ключових країнах;

Спеціалізація на міжнародна доставка нова пошта та отримання посилок в Україні;

Швидка доставка до пріоритетних напрямків;

Конкурентні тарифи завдяки прямим маршрутам;

Професійне оформлення митних документів;

Консолідаційні склади для економії;

Персональний менеджер для бізнес-клієнтів.

Недоліки: обмежена географія порівняно з конкурентами, менше відділень в Україні та фокус на певних регіонах.

Хто швидше: порівняння термінів

Найшвидшими є MeestExpress з США та Канади – 5-8 днів, з Європи – 3-6 днів. EMS УкрПошта доставляє з Європи за 3-7 днів. Нова Пошта міжнародна доставка з Європи займає 3-7 днів.

Середні терміни доставки: Нова Пошта міжнародна доставка з США та Азії – 5-14 днів, MeestExpress з країн СНД – 2-5 днів.

Найповільніші – стандартні відправлення УкрПошта, які займають 10-30 днів.

Що обрати для доставки з-за кордону?

Вибір залежить від пріоритетів: швидкості, вартості, країни відправника та типу вантажу.

MeestExpress – ідеальний варіант для регулярних отримань з США, Канади та Європи.

Нова Пошта міжнародна доставка – універсальне рішення для тих, хто потребує широкої географії та зручного сервісу в Україні.

УкрПошта – економічний варіант для неспішних доставок та великих посилок, де терміни не критичні.

Для тих, хто планує регулярні перевезення за кордон, важливо враховувати графік роботи відділень та онлайн-розрахунок вартості, що робить Нова Пошта години роботи та сервіс особливо зручними для отримання посилок.