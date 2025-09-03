- Категорія
Нова Пошта, УкрПошта та MeestExpress – доставка з-за кордону в Україну
Міжнародна доставка в Україну стає все більш популярною серед українців. Чи то отримання замовлень з інтернет-магазинів, чи подарунки від родичів за кордоном – важливо обрати надійного перевізника. На українському ринку три головні гравці забезпечують міжнародну доставку Новою Поштою, УкрПоштою та MeestExpress.
Правильний вибір служби дозволяє заощадити кошти, отримати посилку швидко і без проблем на митниці. Невдалий вибір може спричинити затримки, додаткові витрати або втрату відправлення. Редакція рекомендує ознайомитися з можливостями кожного перевізника перед замовленням доставки з-за кордону. Які країни охоплюють, які тарифи та терміни доставки – розбираємо на Delo.ua.
Нова Пошта Global
Нова Пошта це компанія, яка активно розвиває послуги з доставки в Україну через партнерство з міжнародними логістичними компаніями. Нова Пошта міжнародна доставка охоплює понад 190 країн і дозволяє отримувати посилки з-за кордону швидко та зручно.
Терміни доставки Нова Пошта варіюються залежно від країни відправника: з Європи – 3-7 робочих днів, зі США та Канади – 5-10 днів, з Азії – 7-14 днів. Вартість доставки документів починається від 250 грн, посилок до 0,5 кг – від 350 грн.
Переваги міжнародної доставки Нової Пошти:
- Широка географія доставки (понад 190 країн);
- Зручне відстеження посилки через єдиний номер;
- Можливість розрахувати вартість доставки Нова Пошта міжнародна доставка онлайн;
- Консолідація вантажів для економії;
- Надійні міжнародні партнери;
- Страхування відправлень;
- Підтримка українською мовою.
Недоліки включають вищу вартість порівняно з деякими конкурентами, обмеження за вагою та габаритами, а також залежність від партнерів, що може впливати на терміни. Важливо враховувати Нова Пошта години роботи для зручного отримання посилок.
УкрПошта International
Державна УкрПошта пропонує Нова Пошта за кордон та доставку в Україну через мережу національних поштових операторів у рамках Всесвітнього поштового союзу. Це дозволяє отримувати відправлення практично з будь-якої країни.
Терміни доставки залежать від типу посилки: звичайна пошта – 10-30 днів, EMS – 3-7 днів з Європи та 5-10 днів з інших континентів. Базова вартість листа з Європи – від 35 грн, посилки до 1 кг – від 180 грн звичайною поштою та від 420 грн EMS.
Переваги міжнародної УкрПошти:
- Найширша географія доставки (понад 220 країн);
- Доступні тарифи на стандартну доставку;
- Державні гарантії та офіційний статус;
- Можливість отримання великих та важких посилок;
- Відстеження через міжнародну мережу;
- Досвід роботи з митними процедурами.
Недоліки: повільна стандартна доставка, обмежений графік роботи міжнародних відділень, складності з відстеженням на деяких етапах та можливі затримки через бюрократію.
MeestExpress International
MeestExpress – спеціалізований міжнародний перевізник з українським корінням. Компанія пропонує швидку доставку з-за кордону до України, зокрема з США, Канади, країн Європи та СНД.
Терміни доставки MeestExpress: з США та Канади – 5-8 днів, з Європи – 3-6 днів, з країн СНД – 2-5 днів. Вартість доставки документів – від 280 грн, посилок до 1 кг – від 380 грн. Вартість можна розрахувати через зручний онлайн-калькулятор.
Переваги MeestExpress:
- Власна логістична мережа у ключових країнах;
- Спеціалізація на міжнародна доставка нова пошта та отримання посилок в Україні;
- Швидка доставка до пріоритетних напрямків;
- Конкурентні тарифи завдяки прямим маршрутам;
- Професійне оформлення митних документів;
- Консолідаційні склади для економії;
- Персональний менеджер для бізнес-клієнтів.
Недоліки: обмежена географія порівняно з конкурентами, менше відділень в Україні та фокус на певних регіонах.
Хто швидше: порівняння термінів
Найшвидшими є MeestExpress з США та Канади – 5-8 днів, з Європи – 3-6 днів. EMS УкрПошта доставляє з Європи за 3-7 днів. Нова Пошта міжнародна доставка з Європи займає 3-7 днів.
Середні терміни доставки: Нова Пошта міжнародна доставка з США та Азії – 5-14 днів, MeestExpress з країн СНД – 2-5 днів.
Найповільніші – стандартні відправлення УкрПошта, які займають 10-30 днів.
Що обрати для доставки з-за кордону?
Вибір залежить від пріоритетів: швидкості, вартості, країни відправника та типу вантажу.
- MeestExpress – ідеальний варіант для регулярних отримань з США, Канади та Європи.
- Нова Пошта міжнародна доставка – універсальне рішення для тих, хто потребує широкої географії та зручного сервісу в Україні.
- УкрПошта – економічний варіант для неспішних доставок та великих посилок, де терміни не критичні.
Для тих, хто планує регулярні перевезення за кордон, важливо враховувати графік роботи відділень та онлайн-розрахунок вартості, що робить Нова Пошта години роботи та сервіс особливо зручними для отримання посилок.