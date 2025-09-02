Доставка по Україні: Нова Пошта, Укрпошта чи Meest Express?

Вибір надійної служби доставки – важливе рішення для будь-якого онлайн-покупця чи підприємця. В Україні працюють десятки логістичних компаний, але серед них виділяються три лідери: Нова Пошта, Укрпошта та Meest Express. Кожна має свої особливості, переваги та недоліки. Правильний вибір кур'єрської служби може заощадити ваші кошти, час та нерви. Неправильний – призвести до затримок, пошкоджень або навіть втрати посилки. Тому редакція рекомендує ретельно проаналізувати особливості кожного перевізника перед прийняттям рішення. На що звернути увагу при виборі, які переваги має кожна служба та для яких потреб вона найкраще підходить – читайте на Delo.ua .

Нова Пошта

Безумовний лідер українського ринку експрес-доставки з найрозвиненішою мережею відділень та поштоматів. Компанія пропонує доставку як до відділень, так і адресну доставку кур'єром. Система відстеження посилок працює в режимі реального часу, а клієнти отримують SMS-повідомлення про статус доставки. Зручна функція дозволяє розрахувати час доставки Нова Пошта через офіційний сайт або мобільний додаток, що допомагає планувати отримання посилки.

Тарифи залежать від ваги, габаритів та відстані. Базова вартість доставки документів від 55 грн, посилок до 1 кг – від 65 грн. За адресну доставку додається доплата 20-30 грн. Діють знижки для корпоративних клієнтів та регулярних відправників. При замовленнях на певну суму багато інтернет-магазинів пропонують безкоштовну доставку Нова Пошта.

Переваги Нової Пошти

Найбільша мережа відділень та поштоматів по всій Україні.

Швидка доставка (1-2 дні по Україні).

Зручний мобільний додаток та сайт.

Надійна система відстеження.

Можливість оплати при отриманні.

Страхування посилок.

Доставка у вихідні дні.

Важливо відзначити, що терміни доставки Нова Пошта залежать від маршруту та типу відправлення. Стандартна доставка Нова Пошта між обласними центрами займає 1 день, до менших міст – 1-2 дні. Нова Пошта години роботи відділень зазвичай з 8:00 до 21:00 в будні дні та з 9:00 до 18:00 у вихідні, що забезпечує зручність отримання посилок.

Серед основних недоліків можна виділити вищу вартість порівняно з конкурентами, черги у відділеннях у пікові періоди, обмеження за розмірами та вагою посилок, а також високі тарифи на міжнародну доставку.

Укрпошта

Державна поштова служба з найбільшою географічною мережею в країні. Окрім традиційної пошти, компанія розвиває експрес-доставку та електронну комерцію. Пропонує як стандартну, так і прискорену доставку.

Найдоступніші тарифи на ринку. Проста листівка коштує від 7 грн, посилки до 1 кг – від 35 грн стандартною доставкою. Експрес-доставка дорожча, але все одно конкурентна – від 45 грн за кілограм.

Переваги Укрпошти

Найнижчі тарифи на ринку.

Найширша географія доставки (включно з віддаленими селами).

Можливість отримання пенсій та соцвиплат.

Безкоштовне зберігання посилок до 30 днів.

Державні гарантії.

Широкий спектр додаткових послуг.

До основних недоліків Укрпошти варто віднести повільну стандартну доставку, яка займає 3-7 днів, застарілий інтерфейс сайту та мобільного додатку, обмежений графік роботи відділень, менш розвинену систему відстеження, а також ризик затримок через бюрократичні процедури.

Meest Express

Міжнародна логістична компанія з українським корінням, що спеціалізується на експрес-доставці та міжнародних перевезеннях. Активно розвиває внутрішній ринок, пропонуючи доставку до відділень, поштоматів та адресну доставку.

Середні тарифи між Новою Поштою та Укрпоштою. Документи від 45 грн, посилки до 1 кг від 55 грн. Особливо вигідні тарифи на міжнародну доставку завдяки власній логістичній мережі.

Переваги Meest Express

Спеціалізація на міжнародних перевезеннях.

Конкурентні тарифи на доставку за кордон.

Зручна система відстеження.

Надійність та безпека.

Менші черги у відділеннях.

Гнучкі умови для бізнесу.

Основними недоліками Meest Express є менша мережа відділень порівняно з лідерами ринку, обмежена географія в деяких регіонах, менша впізнаваність бренду, неповне покриття населених пунктів доставкою, а також повільніший розвиток внутрішньої мережі.

Що обрати?

Тож, якщо коротко, кожен варіант має свою цільову аудиторію. Вибір оптимальної служби доставки залежить від кількох ключових факторів: бюджету на логістику, терміновості відправлення, географії доставки та специфіки вантажу.

Нова Пошта – ідеальний вибір для тих, хто цінує швидкість, зручність та готовий платити за якісний сервіс. Найкраще підходить для бізнесу, інтернет-магазинів та клієнтів, які потребують терминової доставки по всій Україні.

Укрпошта – оптимальне рішення для економних відправників, жителів віддалених населених пунктів та тих, хто не поспішає з отриманням посилки. Незамінна для доставки у села та невеликі міста, де інші служби не працюють.

Meest Express – чудова альтернатива для міжнародних відправлень та клієнтів, які шукають баланс між ціною та якістю. Особливо вигідна для тих, хто регулярно відправляє посилки за кордон або веде міжнародний бізнес.