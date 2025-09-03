Нова Пошта, УкрПошта чи MeestExpress – хто швидше доставить за кордон?

Міжнародна доставка стала невід'ємною частиною життя багатьох українців. Чи то відправка подарунків родині за кордон, чи комерційні поставки – вибір надійного перевізника критично важливий. На українському ринку три головні гравці пропонують міжнародні послуги: Нова Пошта, УкрПошта та MeestExpress. Правильний вибір служби може заощадити не тільки кошти, а й забезпечити швидку та безпечну доставку. Неправильний – призвести до затримок на митниці, втрати посилки або непередбачених витрат. Тому редакція рекомендує детально вивчити можливості кожного перевізника перед міжнародним відправленням. Які країни покривають, скільки коштує відправка та хто найшвидше долає кордони – розбираємо на Delo.ua .

Нова Пошта Global

Нова Пошта це компанія, яка розширила свої послуги на міжнародний ринок через партнерство з провідними світовими перевізниками. Компанія пропонує міжнародна доставка Нова Пошта до понад 190 країн світу через мережу надійних партнерів.

Терміни міжнародної доставки Нова Пошта варіюються залежно від напрямку: до країн Європи – 3-7 робочих днів, до США та Канади – 5-10 днів, в Азію – 7-14 днів. Тарифи починаються від 250 грн за документи та від 350 грн за посилки до 0,5 кг до європейських країн.

Переваги міжнародної доставки Нової Пошти включають:

широку географію доставки (понад 190 країн);

зручне відстеження через єдиний номер;

можливість розрахувати вартість міжнародної доставки Нова Пошта онлайн;

консолідація вантажів для зниження вартості;

надійні міжнародні партнери;

страхування посилок;

підтримка українською мовою.

Серед недоліків можна виділити вищу вартість порівняно з деякими конкурентами, обмеження за вагою та габаритами для певних країн, а також залежність від третіх партнерів, що може впливати на терміни доставки. Також варто враховувати Нова Пошта години роботи для планування відправлень.

УкрПошта International

Державна УкрПошта пропонує міжнародна доставка УкрПошта через мережу національних поштових операторів у рамках Всесвітнього поштового союзу. Це забезпечує доставку практично в будь-яку точку світу.

Терміни доставки УкрПошта за кордон залежать від типу відправлення: звичайна пошта – 10-30 днів, EMS УкрПошта – 3-7 днів до Європи та 5-10 днів до інших континентів. Базова вартість листа до Європи від 35 грн, посилки до 1 кг – від 180 грн звичайною поштою та від 420 грн службою EMS.

Що передбачають переваги міжнародної УкрПошти, так це наступне:

найширша географія доставки (понад 220 країн);

найдоступніші тарифи на стандартну доставку;

державні гарантії та офіційний статус;

можливість відправки великих та важких посилок;

відстеження міжнародних посилок УкрПошта через міжнародну мережу;

досвід роботи з митними процедурами;

До недоліків варто віднести повільну стандартну доставку, застарілий веб-інтерфейс, складності з відстеженням на певних етапах, обмежений графік роботи міжнародних відділень, а також ризик затримок через бюрократичні процедури.

MeestExpress International

MeestExpress – спеціалізований міжнародний перевізник з українським корінням, що має власну логістичну мережу в ключових країнах. Компанія пропонує Нова Пошта відправка за кордон, а також Нова Пошта за кордон для бізнес-клієнтів, а доставка MeestExpress охоплює США, Канаду, країни Європи та СНГ.

Терміни доставки MeestExpress є конкурентними: до США та Канади – 5-8 днів, до Європи – 3-6 днів, до країн СНГ – 2-5 днів. Вартість відправки документів до США від 280 грн, посилок до 1 кг – від 380 грн. Розрахувати вартість доставки MeestExpress можна через зручний онлайн-калькулятор.

Ось що являють собою переваги MeestExpress:

власна логістична мережа в ключових країнах;

спеціалізація на міжнародна доставка Нова Пошта;

швидка міжнародна доставка MeestExpress до пріоритетних напрямків;

конкурентні тарифи завдяки прямим маршрутам;

професійне оформлення митних документів;

консолідаційні склади для економії;

персональний менеджер для бізнес-клієнтів.

Основні недоліки включають обмежену географію порівняно з конкурентами, фокус на певних регіонах (США, Канада, Європа), менше відділень в Україні, а також залежність від власної мережі, що може обмежувати гнучкість.

Хто швидше: порівняння термінів

Найшвидшими виявляються MeestExpress до США та Канади – 5-8 днів, а до Європи – 3-6 днів. EMS УкрПошта доставляє до Європи за 3-7 днів. Нова Пошта міжнародна доставка до Європи займає 3-7 днів.

Середні терміни доставки такі: Нова Пошта міжнародна доставка до США та Азії – 5-14 днів, MeestExpress до СНД – 2-5 днів.

Найповільнішими є стандартні відправлення УкрПошта, які займають 10-30 днів.

Що обрати для міжнародної доставки?

Вибір оптимального перевізника залежить від пріоритетів: швидкості, вартості, географії доставки та типу вантажу.

MeestExpress – ідеальний варіант для регулярних відправлень до США, Канади та Європи. Найкраще підходить для бізнесу та тих, хто цінує швидкість і професіоналізм у міжнародній логістиці.

Нова Пошта міжнародна доставка – універсальне рішення для тих, хто потребує широкої географії та зручного сервісу. Підходить для епізодичних відправлень у різні куточки світу з гарантією якості.

УкрПошта – економічний варіант для неспішних відправлень та доставки у віддалені країни. Незамінна для офіційної кореспонденції та великих посилок, де терміни не критичні.

Для тих, хто планує регулярні перевезення за кордон, важливо враховувати графік роботи відділень та можливості онлайн-розрахунку вартості, що робить Нова Пошта години роботи та сервіс особливо зручним для планування відправлень.