НБУ пропонує оновити порядок автентифікації: що зміниться для платіжних послуг

Національний банк України запропонував оновити порядок автентифікації на платіжному ринку. Зміни мають знизити ризики шахрайства, підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури та наблизити українське законодавство до стандартів ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Оновлення автентифікації в платіжних системах

Національний банк України пропонує зміни, які мають наблизити правила платіжного ринку до стандартів ЄС та посилити безпеку операцій.

Зокрема, регулятор планує:

визначити перелік платіжних операцій, для яких не потрібна автентифікація чи посилена автентифікація;

уточнити вимоги до надавачів послуг, що здійснюють дистанційні платіжні операції;

замінити термін "вразливі платіжні дані" на "індивідуальна облікова інформація" для узгодження з європейською практикою;

установити чіткі вимоги до осіб, які перевіряють безпекові заходи захисту платежів;

розширити права надавачів платіжних послуг не вимагати посилену автентифікацію в окремих випадках;

оновити правила ідентифікації користувачів під час електронної взаємодії з іншими надавачами платіжних послуг;

уточнити механізми взаємодії в межах відкритого банкінгу за європейськими підходами.

Усі ці зміни містяться в проєкті постанови НБУ "Про затвердження змін до положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку", який уже винесений на обговорення.

Нагадаємо, користувачі застосунку "Мобільний Ощад" тепер можуть підтверджувати свою особу через систему BankID НБУ. Ця функція спрощує отримання державних, фінансових та інших онлайн-послуг, забезпечуючи швидку та безпечну автентифікацію.