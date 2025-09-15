Запланована подія 2

НБУ предлагает обновить порядок аутентификации: что изменится для платежных услуг

Новые правила аутентификации НБУ

Национальный банк Украины предложил обновить порядок проверки подлинности на платежном рынке. Изменения должны снизить риск мошенничества, повысить надежность работы платежной инфраструктуры и приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка.

Обновление аутентификации в платежных системах

Национальный банк Украины предлагает изменения, приближающие правила платежного рынка к стандартам ЕС и усилить безопасность операций.

В частности, регулятор планирует:

  • определить перечень платежных операций, для которых не требуется проверка подлинности или усиленная проверка подлинности;
  • уточнить требования к поставщикам услуг, осуществляющих дистанционные платежные операции;
  • заменить термин "уязвимые платежные данные" на "индивидуальная учетная информация" для согласования с европейской практикой;
  • установить четкие требования к лицам, проверяющим меры безопасности защиты платежей;
  • расширить права предоставлятелей платежных услуг не требовать усиленную проверку подлинности в отдельных случаях;
  • обновить правила идентификации пользователей при электронном взаимодействии с другими поставщиками платежных услуг;
  • уточнить механизмы взаимодействия в рамках открытого банкинга по европейским подходам.

Все эти изменения содержатся в проекте постановления НБУ "Об утверждении изменений в положение об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке", который уже вынесен на обсуждение.

Напомним, пользователи приложения "Мобильный Сбер" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.

Автор:
Ольга Опенько