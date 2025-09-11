Запланована подія 2

В НБУ рассказали, где будут искать деньги для финансирования дополнительных расходов на армию

НБУ очертил источники финансирования дополнительных раходов на армию

В Национальном банке Украины обозначили основные источники дополнительного финансирования расходов государственного бюджета в случае возникновения такой потребности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление заместителя главы Национального банка Юрия Гелетия в ходе прессбрифинга относительно решений правления НБУ по монетарной политике.

Где НБУ будет искать деньги для бюджета

В Национальном банке констатируют усиление рисков снижения экономического потенциала страны, в том числе из-за потерь людей, территорий и производств. Кроме того, актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность.

Среди других рисков:

  • недостаточность и/или неритмичность внешнего финансирования в последующие годы;
  • углубление отрицательных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда;
  • менее благоприятные внешние условия на фоне усиления геополитической неопределенности и деглобализации, а также повышенная волатильность на глобальных товарных и финансовых рынках.

Среди возможных источников дополнительных поступлений в госбюджет Юрий Гелетий назвал, в частности, внутренний долговый рынок. По его словам, в настоящее время долговый рынок Украины работает достаточно эффективно. Министерство финансов за июль-август существенно нарастило объемы привлечений — чистое долговое финансирование в июле составило 152% от плана, в августе — 180%.

"Увеличивается скорость аккумуляции долгового ресурса со стороны Министерства финансов. За январь-август чистое финансирование составляет около 20 млрд грн. Для сравнения, за прошлый год было привлечено чистое финансирование 200+ млрд грн", — привел цифры замглавы НБУ.

По его словам, при необходимости Минфин имеет возможность увеличивать объемы заимствований на внутреннем рынке.

Одним из источников долговых средств могут служить бенчмарк-ОВГЗ, по которым неудовлетворенный спрос составляет около 20 млрд грн.

"Определенный запас есть в части валютных заимствований. Хотя приоритетом Минфина является дедолларизация долга, но в случае "плана Б" этот ресурс можно использовать", — заверил Гелетий.

Основной упор будет делаться на рыночных привлечениях, в частности на работе с банками, а также небанковскими финансовыми учреждениями. Особенно это касается небанковских учреждений, поскольку в течение сентября-декабря ожидаются значительные погашения государственных обязательств перед ними.

"Если будет необходимость, мы готовы дискутировать в рамках долговой группы при Совете финансовой стабильности — о возможных административных мерах. Это уже будет мера "последней надежды", — предупредил топ-менеджер регулятора, заверив, что речь не идет о монетарном финансировании, ведь ликвидность системы достаточно.

Напомним, 11 сентября правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Это позволит и дальше поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.

Автор:
Руслан Кисляк