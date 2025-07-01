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Доставки на электроциклах, запуск банка, почтоматов и зон самообслуживания: Смилянский рассказал о планах "Укрпочты"
АО "Укрпочта" планирует запустить новое мобильное приложение, банк, аптеки и полностью цифровизировать работу отделений, обеспечить курьерскую доставку на электроциклах и трициклах для почтальонов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Он отметил, что 1 июля исполняется 9 лет со времени, когда он возглавил логистическую компанию.
"За эти годы я выполнил свои основные обещания. Все посылки в "Укрпочте" теперь обрабатываются автоматически и доставляются своевременно. Напомню, в мае показатель своевременности доставки посылок был на уровне 98%, что превышает мировые лидеры, такие как FedEx (95-97%), а у них войны нет", — подчеркнул Смелянский.
Он также очертил задачи и планы на следующий год, среди которых:
- Запуск нового мобильного приложения, личного кабинета и цифровых сервисов для клиентов;
- Запуск почтоматов "Укрпочты"
- Запуск агентской сети отделений и зон самообслуживания;
- Запуск курьерской доставки на электроциклах и трициклах для почтальонов по всей стране;
- 100% автоматизация сортировки газет и писем + запуск электронной марки;
- 100% цифровизация процессов в отделениях: запуск новой фронтофисной системы + 100% автоматизация почтальонов;
- Запуск "Укрпочта.Банка"
- Полномасштабный запуск "Укрпочта.Аптека"
- Запуск пакетных предложений для клиентов, программы лояльности и системы CRM;
- Оптимизация затрат и внедрение новых технологий на основе ИИ.
Также Смилянский сообщил, что его контракт с "Укрпочтой" действует до окончания военного положения + 90 дней.
Напомним, с 1 июля "Укрпочта" обновляет правила выплат выплаты наложенного платежа для физических лиц, внедряя новые лимиты на денежные операции в отделениях.
Зеленый свет для Укрпочта Банк
О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).
"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, что предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.
Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.
Укрпочта Банк позволит украинцам:
- получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;
- снимать наличные с карты;
- подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).
- оплачивать коммунальные платежи.
Кроме того, почтовый банк будет поддерживать малый и средний бизнес, в частности, сегменты e-commerce, фермеров и других через программы кредитования.
В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:
- не будет торговать валютой на бирже;
- не будет заниматься высокорисковыми операциями;
- не будет кредитовать крупные предприятия.
Также Укрпочта Банк позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.