Доставки на электроциклах, запуск банка, почтоматов и зон самообслуживания: Смилянский рассказал о планах "Укрпочты"

АО "Укрпочта" планирует запустить новое мобильное приложение, банк, аптеки и полностью цифровизировать работу отделений, обеспечить курьерскую доставку на электроциклах и трициклах для почтальонов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он отметил, что 1 июля исполняется 9 лет со времени, когда он возглавил логистическую компанию.

"За эти годы я выполнил свои основные обещания. Все посылки в "Укрпочте" теперь обрабатываются автоматически и доставляются своевременно. Напомню, в мае показатель своевременности доставки посылок был на уровне 98%, что превышает мировые лидеры, такие как FedEx (95-97%), а у них войны нет", — подчеркнул Смелянский.

Он также очертил задачи и планы на следующий год, среди которых:

Запуск нового мобильного приложения, личного кабинета и цифровых сервисов для клиентов;

Запуск почтоматов "Укрпочты"

Запуск агентской сети отделений и зон самообслуживания;

Запуск курьерской доставки на электроциклах и трициклах для почтальонов по всей стране;

100% автоматизация сортировки газет и писем + запуск электронной марки;

100% цифровизация процессов в отделениях: запуск новой фронтофисной системы + 100% автоматизация почтальонов;

Запуск "Укрпочта.Банка"

Полномасштабный запуск "Укрпочта.Аптека"

Запуск пакетных предложений для клиентов, программы лояльности и системы CRM;

Оптимизация затрат и внедрение новых технологий на основе ИИ.

Также Смилянский сообщил, что его контракт с "Укрпочтой" действует до окончания военного положения + 90 дней.

Напомним, с 1 июля "Укрпочта" обновляет правила выплат выплаты наложенного платежа для физических лиц, внедряя новые лимиты на денежные операции в отделениях.

Зеленый свет для Укрпочта Банк

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, что предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

Укрпочта Банк позволит украинцам:

получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;

снимать наличные с карты;

подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).

оплачивать коммунальные платежи.

Кроме того, почтовый банк будет поддерживать малый и средний бизнес, в частности, сегменты e-commerce, фермеров и других через программы кредитования.

В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:

не будет торговать валютой на бирже;

не будет заниматься высокорисковыми операциями;

не будет кредитовать крупные предприятия.

Также Укрпочта Банк позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.