"Укрпочта" перенесла запуск нового мобильного приложения

АО " Укрпочта " обещает запустить новое мобильное приложение для клиентов во втором квартале 2025 года.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации SMIDA, пишет "Интерфакс-Украина".

"О планах на второй квартал 2025 года — компания планирует запустить новое мобильное приложение для клиентов, где автоматически будут подгружаться посылки, платежи", — отмечается в сообщении.

Ранее " Укрпочта" планировала запуск нового приложения в ноябре 2024 года, но в конце концов сроки подвинули.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский признавал, что существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать.

Новое приложение не будет ограничено только функцией отслеживания посылок. Пользователи также могут взаимодействовать с таможней, получать ориентировочные даты доставки, подтверждать документы, пересматривать историю отправлений и платежей.

Смелянский убежден, что приложение позволит значительно улучшить опыт клиентов и упростить процессы для пользователей.

Смелянский подчеркнул, что новое мобильное приложение – это собственная разработка IT-департамента "Укрпочты". В 2024 году он проходил тестирование с помощью 22 тысяч. работников компании.

Старое приложение останется в истории

Приложение "Укрпочты" имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно.

Одним из его самых больших недостатков является отсутствие уведомлений о статусе посылки.

В приложении доступны следующие функции:

оформление и оплата картой отправлений;

расчет стоимости отправлений;

поиск отделений;

поиск почтовых индексов;

перевод между карточками.

"Укрпочта" остается убыточной

По итогам 2024 года "Укрпочта" получила 12,9 млрд грн дохода, что на 1,3 млрд грн, или 12,1% больше, чем в 2023 году. Такой прирост фиксируется уже второй год подряд — в 2023 году доход также вырос на 12% и составил 11,6 млрд грн.

Несмотря на положительную динамику, компания остается убыточной: чистый убыток за 2024 год составил 413,2 млн. грн. Это почти вдвое меньше аналогичного показателя 2023 года.

Основными факторами ущерба стали валютные колебания (246,9 млн грн) и расходы на содержание недвижимого имущества, продажа которого была законодательно заблокирована (43,2 млн грн).