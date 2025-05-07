"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку

АТ "Укрпошта" обіцяє запустити новий мобільний застосунок для клієнтів у другому кварталі 2025 року.

Про це повідомила компанія у системі розкриття інформації SMIDA, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо планiв на другий квартал 2025 року - компанiя планує запустити новий мобiльний застосунок для клiєнтiв, де автоматично будуть пiдвантажуватися посилки, платежi ", - зазначається у повідомленні.

Раніше "Укрпошта" планувала запуск нового застосунку у листопаді 2024 року, але зрештою терміни посунули.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський визнавав, що наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити.

Новий додаток не обмежуватиметься лише функцією відстеження посилок. Користувачі також зможуть взаємодіяти з митницею, отримувати орієнтовні дати доставки, підтверджувати документи, переглядати історію відправлень та платежів.

Смілянський переконаний, що застосунок дозволить значно покращити клієнтський досвід та спростити процеси для користувачів.

Смілянський підкреслив, що новий мобільний додаток – це власна розробка IT-департаменту "Укрпошти". У 2024 році він проходив тестування за допомогою 22 тис. працівників компанії.

Старий застосунок залишиться в історії

Наявний застосунок "Укрпошти" має невисокі рейтинги в App Store та Google Play Market: 2,5 та 2,0 відповідно.

Одним з його найбільших недоліків є відсутність сповіщень про статус посилки.

У застосунку наразі доступні такі функції:

оформлення та оплата карткою відправлень;

розрахунок вартості відправлень;

пошук відділень;

пошук поштових індексів;

переказ між картками.

"Укрпошта" залишається збитковою

За підсумками 2024 року "Укрпошта" отримала 12,9 млрд грн доходу, що на 1,3 млрд грн, або 12,1%, більше, ніж у 2023 році. Такий приріст фіксується вже другий рік поспіль — у 2023-му дохід також зріс на 12% і становив 11,6 млрд грн.

Попри позитивну динаміку, компанія залишається збитковою: чистий збиток за 2024 рік склав 413,2 млн грн. Це майже вдвічі менше за аналогічний показник 2023 року.

Основними чинниками збитків стали валютні коливання (246,9 млн грн) та витрати на утримання нерухомого майна, продаж якого був законодавчо заблокований (43,2 млн грн).