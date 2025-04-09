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"Укрпошта" отримає 600 тисяч євро гранту на модульні відділення: чому це важливо

модульне відділення Укрпошти
Укрпошта встановить нові модульні відділення. Фото: Укрпошти

"Укрпошта" отримає 600 000 євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на встановлення модульних відділень.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Чому для нас (і для вас) це вкрай важливо? Бо модульні відділення — можливість швидко відновитися там, де стаціонарні були суттєво пошкоджені або зруйновані вщент через ворожі обстріли. А відтак — безперебійно надавати поштові й фінансові послуги", — пояснив він.

За словами Смілянського, модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, "відрізаних від світу". Вони матимуть безбар’єрний доступ та будуть оснащені не тільки генераторами, а й інтернет-системами Starlink.

У модульних відділеннях населення може отримати наступні послуги:

  • відправити посилку по Україні й за її межі; 
  • забрати замовлені ліки;
  • оформити переказ чи забрати кошти; 
  • передплатити пресу; 
  • оплатити комунальні та інші рахунки;
  • отримати пенсію;
  • поповнити картку готівкою.

Нагадаємо, 7 квітня, зранку ворог знищив відділення "Укрпошти" в Костянтинівці Донецької області. А за день до цього, 6 квітня, на Сумщині дроном було прицільно атаковано відділення контейнерного типу.

А вчора, 8 квітня, стався новий обстріл поштової інфраструктури. Два "шахеди" влучили поблизу відділення "Укрпошти" в Добропіллі, де наразі працює команда з Покровська.

Автор:
Тетяна Ковальчук