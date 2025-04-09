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"Укрпошта" отримає 600 тисяч євро гранту на модульні відділення: чому це важливо
"Укрпошта" отримає 600 000 євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на встановлення модульних відділень.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. ⠀
"Чому для нас (і для вас) це вкрай важливо? Бо модульні відділення — можливість швидко відновитися там, де стаціонарні були суттєво пошкоджені або зруйновані вщент через ворожі обстріли. А відтак — безперебійно надавати поштові й фінансові послуги", — пояснив він.
За словами Смілянського, модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, "відрізаних від світу". Вони матимуть безбар’єрний доступ та будуть оснащені не тільки генераторами, а й інтернет-системами Starlink.
У модульних відділеннях населення може отримати наступні послуги:
- відправити посилку по Україні й за її межі;
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забрати замовлені ліки;
- оформити переказ чи забрати кошти;
- передплатити пресу;
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оплатити
комунальні та інші рахунки;
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отримати
пенсію;
- поповнити картку готівкою.
Нагадаємо, 7 квітня, зранку ворог знищив відділення "Укрпошти" в Костянтинівці Донецької області. А за день до цього, 6 квітня, на Сумщині дроном було прицільно атаковано відділення контейнерного типу.
А вчора, 8 квітня, стався новий обстріл поштової інфраструктури. Два "шахеди" влучили поблизу відділення "Укрпошти" в Добропіллі, де наразі працює команда з Покровська.