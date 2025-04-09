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"Укрпочта" получит 600 тысяч евро гранта на модульные отделения: почему это важно

модульное отделение Укрпочты
Укрпочта установит новые модульные отделения. Фото: Укрпочты

" Укрпочта " получит 600 000 евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на установку модульных отделений.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Почему для нас (и для вас) это крайне важно? Потому что модульные отделения — возможность быстро восстановиться там, где стационарные были существенно повреждены или разрушены из-за вражеских обстрелов. Следовательно — бесперебойно предоставлять почтовые и финансовые услуги", — пояснил он.

По словам Смелянского, модульные отделения будут устанавливаться и в населенных пунктах, "отрезанных от мира". Они будут иметь безбарьерный доступ и оснащены не только генераторами, но и интернет-системами Starlink.

В модульных отделениях население может получить следующие услуги :

  • отправить посылку по Украине и за ее пределы;  
  • забрать заказанные лекарства;
  • оформить перевод или забрать денежные средства;  
  • подписаться на прессу ;  
  • оплатить коммунальные и другие счета;
  • получить пенсию;
  • пополнить карточку наличными .

Напомним, 7 апреля, утром враг уничтожил отделение "Укрпочты" в Константиновке Донецкой области. А за день до этого, 6 апреля, в Сумской области дроном было прицельно атаковано отделение контейнерного типа .

А вчера, 8 апреля, произошел новый обстрел почтовой инфраструктуры. Два "шахеда" попали вблизи отделения "Укрпочты" в Доброполье, где работает команда из Покровска.

Автор:
Татьяна Ковальчук