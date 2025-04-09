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"Укрпочта" получит 600 тысяч евро гранта на модульные отделения: почему это важно
" Укрпочта " получит 600 000 евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на установку модульных отделений.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. ⠀
"Почему для нас (и для вас) это крайне важно? Потому что модульные отделения — возможность быстро восстановиться там, где стационарные были существенно повреждены или разрушены из-за вражеских обстрелов. Следовательно — бесперебойно предоставлять почтовые и финансовые услуги", — пояснил он.
По словам Смелянского, модульные отделения будут устанавливаться и в населенных пунктах, "отрезанных от мира". Они будут иметь безбарьерный доступ и оснащены не только генераторами, но и интернет-системами Starlink.
В модульных отделениях население может получить следующие услуги :
- отправить посылку по Украине и за ее пределы;
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забрать заказанные лекарства;
- оформить перевод или забрать денежные средства;
- подписаться на прессу ;
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оплатить коммунальные и другие счета;
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получить пенсию;
- пополнить карточку наличными .
Напомним, 7 апреля, утром враг уничтожил отделение "Укрпочты" в Константиновке Донецкой области. А за день до этого, 6 апреля, в Сумской области дроном было прицельно атаковано отделение контейнерного типа .
А вчера, 8 апреля, произошел новый обстрел почтовой инфраструктуры. Два "шахеда" попали вблизи отделения "Укрпочты" в Доброполье, где работает команда из Покровска.