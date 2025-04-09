"Укрпочта" получит 600 тысяч евро гранта на модульные отделения: почему это важно

" Укрпочта " получит 600 000 евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на установку модульных отделений.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. ⠀

"Почему для нас (и для вас) это крайне важно? Потому что модульные отделения — возможность быстро восстановиться там, где стационарные были существенно повреждены или разрушены из-за вражеских обстрелов. Следовательно — бесперебойно предоставлять почтовые и финансовые услуги", — пояснил он.

По словам Смелянского, модульные отделения будут устанавливаться и в населенных пунктах, "отрезанных от мира". Они будут иметь безбарьерный доступ и оснащены не только генераторами, но и интернет-системами Starlink.

В модульных отделениях население может получить следующие услуги :

отправить посылку по Украине и за ее пределы;

забрать заказанные лекарства;



оформить перевод или забрать денежные средства;

оформить перевод или забрать денежные средства; подписаться на прессу ;

; оплатить коммунальные и другие счета;



получить пенсию;



получить пенсию; пополнить карточку наличными .

Напомним, 7 апреля, утром враг уничтожил отделение "Укрпочты" в Константиновке Донецкой области. А за день до этого, 6 апреля, в Сумской области дроном было прицельно атаковано отделение контейнерного типа .

А вчера, 8 апреля, произошел новый обстрел почтовой инфраструктуры. Два "шахеда" попали вблизи отделения "Укрпочты" в Доброполье, где работает команда из Покровска.