"Укрпочта" расширяет горизонты: в США и Италии подписаны два важных международных соглашения

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский во время международной командировки в Рим и Вашингтон подписал важные соглашения, которые будут способствовать развитию почтовой связи, в частности ускорят доставку посылок из Украины в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора "Укрпочты".

По его словам, в Соединенных Штатах было подписано соглашение, которое готовили более двух лет. Смелянский отметил, что документ конфиденциальный, но коротко рассказал об основных моментах, которые будут важны для клиентов "Украпочты".

О чем договорились в США ?

Смелянский сообщил, что во время визита в Вашингтон договорились в ближайшее время открыть для быстрой доставки посылок четыре аэропорта в Лос-Анджелесе, Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Он отметил, что цены для украинских клиентов при этом не изменятся, а сроки доставки в США значительно сократятся.

Также изменятся тарифы на более тяжелые посылки. "У нас уже действует очень крутое предложение для клиентов на легкие посылки Prime. Договорились расширить его на посылки до 5 кг. Время внедрения — между 1 октября 2025 года и 1 января 2026 года", — отметил гендиректор "Укрпочты".

Кроме того, почтовая команда США пообещала сделать все возможное, чтобы, учитывая свой статус и новое соглашение, убедить Amazon и другие площадки открывать прямую доставку в Украину.

О договоренностях с Италией Смилянский не рассказал, однако пообещал сделать это позже.

"О Риме напишу позже — но это была хорошая возможность увидеть в одном городе наших основных партнеров, проговорить дальнейшие шаги сотрудничества и услышать об их опыте в ИИ, адаптивной логистике и расширении услуг в банковском секторе", — написал глава "Укрпочты".

Напомним, "Укрпочта" меняет условия приема отправлений с наложенным платежом. Отмечается, что большинство клиентов не почувствуют эти нововведения, а те, кого они будут касаться, будут время подготовиться к изменениям.