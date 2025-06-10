"Укрпочта" обновляет условия наложенного платежа: что изменится с 1 июля

"Укрпочта" изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Отмечается, что большинство клиентов не почувствуют эти нововведения, а те, кого они будут касаться, будут время подготовиться к изменениям.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

С 1 июля 2025 года вводятся новые лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях:

максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10 шт.

В то же время, лимиты на наложенный платеж для физических лиц с выплатой средств на банковскую карту остаются без изменений:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня – 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня – 50 шт.;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца – 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 500 шт.

В "Укрпочте" подчеркивают, что установленные лимиты достаточны для лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Если клиент намерен или уже осуществляет продажу товаров, ему рекомендуется открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму для ведения бизнеса.

В пресс-службе добавили, что в 2024 году "Укрпочта" направила в бюджет страны 3,1 млрд гривен.

Напомним , " Укрпочта" завершила автоматизацию сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит обрабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.