"Укрпошта" оновлює умови післяплати: що зміниться з 1 липня

“Укрпошта” змінює умови приймання відправлень із післяплатою. Зазначається, що більшість клієнтів не відчують цих нововведень, а ті, кого вони стосуватимуться, матимуть час підготуватися до змін.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

З 1 липня 2025 року вводяться нові ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Водночас, ліміти на післяплату для фізичних осіб з виплатою коштів на банківську картку залишаються без змін:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

В "Укрпошті" підкреслюють, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю. Якщо ж клієнт має намір або вже здійснює продаж товарів, йому рекомендується відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму для ведення бізнесу.

У пресслужбі додали, що у 2024 році "Укрпошта" спрямувала в бюджет країни 3,1 млрд гривень.

Нагадаємо, "Укрпошта" завершила автоматизацію сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.