"Укрпошта" вчасно доставила 98% посилок у травні

У травні 2025 року “Укрпошта” вчасно доставила 98% усіх посилок по Україні. Лише 2% відправлень були затримані через активні бойові дії та обстріли в Краматорську, Херсоні та на Сумщині.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Основні показники

У травні 2025 року "Укрпошта" продемонструвала один із найкращих результатів у своїй історії — 98% усіх посилок було доставлено вчасно. Це надзвичайно високий показник, який відповідає світовим стандартам лідерів ринку, таких як FedEx і UPS, що підтримують рівень своєчасної доставки на рівні 95–97%.

Затримки у 2% пов’язані з безпековою ситуацією в окремих регіонах: через обстріли в Краматорську, на Сумщині та в Херсоні доставка тимчасово ускладнена. Попри це, більшість клієнтів можуть бути впевнені в надійності та оперативності поштових послуг навіть під час повномасштабної війни, наголошує Смілянський.

Серед інших важливих досягнень компанії — ухвалення Верховною Радою закону, який відкриває шлях до створення Укрпошта.Банку. До цього компанія йшла понад 8 років, і запуск власної фінансової установи дозволить значно розширити перелік послуг для клієнтів, особливо у віддалених регіонах.

Водночас компанія визнає наявні виклики. Серед них — вдосконалення мобільного додатку, розробка якого вже триває, хоч і з незначним відставанням від графіка. Також "Укрпошта" впроваджує нову ініціативу щодо зменшення черг - із 9 червня отримати посилку можна буде без очікування, навіть якщо у відділенні є черга. Це стосується відділень без окремого віконця для видачі посилок і діє за умови отримання до п’яти відправлень.

Окремо компанія підкреслює: тарифи залишаються незмінними, незважаючи на підвищення якості. Найдешевша доставка все ще коштує 45 гривень, що значно нижче за пропозиції конкурентів, де стартові тарифи — понад 80 гривень.

Нагадаємо, "Укрпошта" завершила автоматизацію сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.