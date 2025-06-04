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У НБУ прокоментували згоду Ради на створення в Україні поштового банку

банк
В Україні запроваджують новий тип банків / Freepik

Закон про появу нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ), який напередодні ухвалила в цілому Верховна Рада, є важливим кроком до розширення доступу до фінансових послуг для соціально вразливих груп, мікро- та малого бізнесу, а також для громад на територіях з обмеженою присутністю традиційних банків.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

"Це дасть змогу вирішити питання повноцінного доступу населення (у тому числі соціально вразливих груп) та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях, а також сприятиме економічному розвитку цих районів", — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Право на відкриття БФІ отримають великі роздрібні та поштові компанії, які зможуть створити окрему юридичну особу у формі акціонерного товариства для надання фінансових послуг, використовуючи вже існуючу інфраструктуру.

Умови та обмеження діяльності БФІ

  • БФІ матимуть право обслуговувати фізичних осіб, мале підприємництво, громадські та благодійні організації, а також органи влади;
  • Забороняється працювати з великим і середнім бізнесом, а також здійснювати операції на ринках капіталу;
  • Установлюються ліміти на кредитування одного позичальника;
  • Обов’язковими є пруденційні вимоги – капітал, ліквідність, корпоративне управління, система внутрішнього контролю та управління ризиками;
  • Для отримання ліцензії БФІ мають подати до НБУ стратегію розвитку фінансової інклюзії та бізнес-план на 3 роки, з чітким фокусом на обслуговування важкодоступних територій.

За оцінкою НБУ, поява БФІ дозволить налагодити регулярний та надійний доступ до базових фінансових послуг у регіонах, де банківська система частково або повністю зруйнована внаслідок війни. Це стане важливим елементом фінансової та соціальної відбудови країни.

Нагадаємо, законопроєкт №13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії було ухвалено народними депутатами у першому читанні 25 березня, а в другому - 3 червня.

"Укрпошта" зможе створити свій банк

Планується,  що "Укрпошта" стане першим в Україні банком фінансової інклюзії. 

Коментуючи прийняття закону, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що державний поштовий оператор вже протягом восьми років порушує тему фінансової інклюзії, однак увесь цей час у цьому питанні "було надто багато політики та захисту корпоративних інтересів". Він додав, що "Укрпошта" має 25 000 точок присутності по всій країні і може забезпечити фінансову інклюзивність для кожного українця.

Автор:
Тетяна Гойденко