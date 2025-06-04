В НБУ прокомментировали согласие Рады на создание в Украине почтового банка

Закон о появлении нового типа финансового учреждения – банка финансовой инклюзии (БФИ), который накануне приняла в целом Верховная Рада, является важным шагом к расширению доступа к финансовым услугам социально уязвимых групп, микро- и малого бизнеса, а также для общин на территориях с ограниченным присутствием традиционных банков.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

"Это позволит решить вопрос полноценного доступа населения (в том числе социально уязвимых групп) и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях, а также будет способствовать экономическому развитию этих районов", — заявил глава НБУ.

Право на открытие БФИ получат крупные розничные и почтовые компании, которые могут создать отдельное юридическое лицо в форме акционерного общества для предоставления финансовых услуг, используя уже существующую инфраструктуру.

Условия и ограничения деятельности БФИ

БФИ будут иметь право обслуживать физических лиц, малое предпринимательство, общественные и благотворительные организации, а также органы власти;

Запрещается работать с крупным и средним бизнесом, а также совершать сделки на рынках капитала;

устанавливаются лимиты на кредитование одного заемщика;

Обязательны пруденциальные требования – капитал, ликвидность, корпоративное управление, система внутреннего контроля и управления рисками;

Для получения лицензии БФИ должны представить НБУ стратегию развития финансовой инклюзии и бизнес-план на 3 года, с четким фокусом на обслуживание труднодоступных территорий.

По оценке НБУ, появление БФИ позволит наладить регулярный и надежный доступ к базовым финансовым услугам в регионах, где банковская система частично или полностью разрушена в результате войны. Это станет важным элементом финансового и социального восстановления страны.

Напомним, законопроект №13018-д по развитию финансовой инклюзии был принят народными депутатами в первом чтении 25 марта, а во втором – 3 июня.

"Укрпочта" сможет создать свой банк

Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии.

Комментируя принятие закона, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что государственный почтовый оператор уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе "было слишком много политики и защиты корпоративных интересов".