"Укрпошта" розширює горизонти: у США та Італії підписано дві важливі міжнародні угоди

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський під час з міжнародного відрядження до Риму та Вашингтону підписав важливі угоди, які сприятимуть розвитку поштового зв’язку, зокрема прискорять доставку посилок з України до США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис гендиректора "Укрпошти".

За його словами, у Сполучених Штатах було підписано угоду, яку готували понад два роки. Смілянський зауважив, що документ конфіденційний, але коротко розповів про основні моменти, які будуть важливими для клієнтів "Украпошти".

Про що домовились у США ?

Смілянський повідомив, що під час візиту у Вашингтон домовилися найближчим часом відкрити для швидкої доставки посилок чотири аеропорти у Лос-Анджелесі, Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. Він зауважив, що ціни для українських клієнтів при цьому не зміняться, а терміни доставки до США значно скоротяться

Також зміняться тарифи на важчі посилки. "У нас вже діє дуже крута пропозиція для клієнтів на легкі посилки Prime. Домовилися розширити її на посилки до 5 кг. Час впровадження — між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року", — зазначив гендиректор "Укрпошти"

Крім того, команда пошти США пообіцяла зробити все можливе, щоб, враховуючи свій статус та нову угоду, переконати Amazon та інші майданчики відкривати пряму доставку в Україну.

Про домовленості з Італією Смілянський не розповів, однак поообіцяв зробити це пізніше.

"Про Рим напишу пізніше — але то була гарна нагода побачити в одному місті наших основних партнерів, проговорити подальші кроки співпраці та почути про їхній досвід в ШІ, адаптивній логістиці та розширенні послуг у банківському секторі", — написав очільник "Укрпошти".

Нагадаємо, "Укрпошта" змінює умови приймання відправлень із післяплатою. Зазначається, що більшість клієнтів не відчують цих нововведень, а ті, кого вони стосуватимуться, матимуть час підготуватися до змін.