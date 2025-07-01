Доставки на електроциклах, запуск банку, поштоматів та зон самообслуговування: Смілянський розповів про плани "Укрпошти"

АТ "Укрпошта" планує запустити новий мобільний застосунок, банк, аптеки та повністю цифровізувати роботу відділень, забезпечити кур’єрську доставку на електроциклах та трициклах для листонош.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зауважив, що 1 липня виповнюється рівня 9 років з часу, коли він очолив логістичну компанію.

"За ці роки я виконав свої основні обіцянки. Всі посилки в "Укрпошті" тепер обробляються автоматично і доставляються своєчасно. Нагадаю, у травні показник своєчасності доставки посилок був на рівні 98 %, що перевищує світових лідерів, таких як FedEx (95–97 %), а в них війни немає", - наголосив Смілянський.

Він також окреслив завдання та плани на наступний рік, серед яких:

Запуск нового мобільного застосунку, особистого кабінету та цифрових сервісів для клієнтів;

Запуск поштоматів "Укрпошти"

Запуск агентської мережі відділень та зон самообслуговування;

Запуск кур’єрської доставки на електроциклах та трициклах для листонош по всій країні;

100 % автоматизація сортування газет та листів + запуск електронної марки;

100 % цифровізація процесів у відділеннях: запуск нової фронтофісної системи + 100 % автоматизація листонош;

Запуск "Укрпошта.Банку"

Повномасштабний запуск "Укрпошта.Аптека"

Запуск пакетних пропозицій для клієнтів, програми лояльності та системи CRM;

Оптимізація витрат та впровадження нових технологій на основі ШІ.

Також Смілянський повідомив, що його контракт з "Укрпоштою" діє до закінчення воєнного стану + 90 днів.

Нагадаємо, з 1 липня "Укрпошта" оновлює правила щодо виплат післяплати для фізичних осіб, впроваджуючи нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Зелене світло для Укрпошта Банк

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

Укрпошта Банк дозволить українцям:

отримувати готівкою пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ на дому чи у відділенні;

знімати готівку з картки;

подавати заяви на відкриття рахунку, депозиту чи оформлення кредиту на дому (опрацювання кредитів та депозитів відбуватиметься у відділенні).

сплачувати комунальні платежі.

Окрім цього, поштовий банк підтримуватиме малий та середній бізнес, зокрема сегменти e-commerce, фермерів та інших через програми кредитування.

Водночас банк матиме чіткі обмеження для гарантування прозорості та безпеки:

не буде торгувати валютою на біржі;

не займатиметься високоризиковими операціями;

не кредитуватиме великі підприємства.

Також Укрпошта Банк дозволить заощадити державі значні кошти на доставленні пенсій то соціальної допомоги. За попередніми підрахунками, сума заощаджень складе понад 5 млрд гривень протягом наступних трьох-чотирьох років.