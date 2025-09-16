"Укрпочта" может стать прибыльной в течение трех лет

"Укрпочта" по базовому сценарию, предполагающему рост доходов в среднем на 9%, будет прибыльной в 2025-2028 годах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на материалы в проект государственного бюджета Украины на 2026 год, внесенный правительством в Верховную Раду.

Отмечается, что "Укрпочта" в течение трех последующих лет сможет стать прибыльной компанией благодаря росту доходов и управлению расходами.

Согласно базовому сценарию, на этот год прибыль до налогообложения "Укрпочты" ожидается на уровне 0,23 млрд грн, на следующий – 0,13 млрд грн, на 2027-й – 0,32 млрд грн, на 2028-й – 0,40 млрд грн.

Кроме того, долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028 году.

По отрицательному сценарию ожидается негативный финансовый результат деятельности компании в течение всего периода, резко ухудшаясь после 2025 года.

Напомним, что АО "Укрпочта" в 2024 году получило 413,2 млн грн ущерба против 796,4 млн грн в 2023 году. Ликвидность компании в 2024 году снизилась по сравнению с 2023 годом на 9%.

Текущие обязательства компании превышали ее оборотные активы на 3,73 млрд грн, что привело к снижению коэффициента текущей ликвидности с 0,69 в 2023 до 0,63 в 2024 году.

Также "Укрпочта" имеет высокую долговую нагрузку: долг к активам в 2024 году составляет 98%. Сейчас капитальные затраты сосредоточены на реализации проекта по развитию логистической сети, финансированию по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ на сумму 63 млн. евро и 30 млн. евро.

По мнению Национального банка, финансовое состояние "Укрпочты" является критическим, а ее капитализация снизилась в 13 раз - с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что "создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего "проедания" капитала". Согласно оценке регулятора, необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 составляет не менее 826 млн грн.

В то же время, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отрицает обвинения в недостаточной капитализации и объясняет ее изменениями методологии НБУ. Он также заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 выполнит требования Нацбанка по капиталу собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.