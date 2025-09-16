"Укрпошта" зможе стати прибутковою протягом трьох років

"Укрпошта" за базовим сценарієм, який передбачає зростання доходів в середньому на 9%, буде прибутковою у 2025-2028 роках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на матеріали до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, внесеного урядом до Верховної Ради.

Зазначається, що "Укрпошта" протягом трьох наступних років зможе стати прибутковою компанією завдяки зростанню доходів та керуванню витрат.

Згідно з базовим сценарієм, на цей рік прибуток до оподаткування "Укрпошти" очікується на рівні 0,23 млрд грн, на наступний – 0,13 млрд грн, на 2027-й – 0,32 млрд грн, на 2028-й – 0,40 млрд грн.

Крім того, борг компанії зменшиться з 1,5 млрд грн у 2025 році до 1,0 млрд грн у 2028 році.

За негативним сценарієм, очікується негативний фінансовий результат діяльності компанії протягом усього періоду, різко погіршуючись після 2025 року.

Нагадаємо, що АТ "Укрпошта" у 2024 році отримало 413,2 млн грн збитку проти 796,4 млн грн у 2023 році. Ліквідність компанії у 2024 році знизилась порівняно з 2023 роком на 9%.

Поточні зобов’язання компанії перевищували її оборотні активи на 3,73 млрд грн, що призвело до зниження коефіцієнта поточної ліквідності з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.

Також "Укрпошти" має високе боргове навантаження: борг до активів у 2024 році становить 98%. Зараз капітальні витрати зосереджені на реалізації проєкту з розвитку логістичної мережі, фінансування за кредитною угодою з ЄБРР та ЄІБ на суму 63 млн євро та 30 млн євро.

На думку Національного банку, фінансовий стан "Укрпошти " є критичним, а її капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого "проїдання" капіталу". Згідно з оцінкою регулятора, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

В той же час генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заперечує звинувачення у недостатній капіталізації та пояснює її змінами методології НБУ. Він також заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги Нацбанку щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.