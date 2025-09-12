Запланована подія 2

"Укрпочта" продала недвижимость на 424 млн грн: результаты первых аукционов

Укрпочта
Укрпочта продает недвижимость через Прозорро.

"Укрпочта" начала продажу своей недвижимости через государственную электронную систему "Прозорро.Продажи". По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на"Прозорро.Продажи" .

Из 44 выставленных лотов, торги состоялись за 23 объекта, на остальные — не было подано ни одного предложения.

Общая стартовая стоимость проданных объектов составила 174,5 млн грн. По итогам аукционов, финальная цена выросла более чем в 2,4 раза, достигнув 424 млн грн.

В среднем за первую недвижимость от "Укрпочты" в разных областях Украины соревновалось более шести участников на торги.

Наиболее активно конкурировали за здание в Житомире: 17 участников увеличили стоимость имущества более чем в 5 раз.

В то же время, самую высокую цену предложили за комплекс зданий в Ивано-Франковской области — 52 млн грн.

По состоянию на 12 сентября "Укрпочта" объявила еще шесть торгов по продаже недвижимости общей стартовой стоимостью более 63,6 млн грн.

Для участия в аукционе нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок "Прозорро.Продажи".

О платформе

"Прозорро.Продажи" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики. Платформа гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в ход торгов и равный доступ каждого участника к участию в аукционе. А также возможность любого в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Напомним, 28 сентября 2023 г. вступили в силу определенные Кабинетом министров механизмы продажи и аренды активов государственных акционерных обществ через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи".

Автор:
Татьяна Бессараб