"Укрпочта" продала недвижимость на 424 млн грн: результаты первых аукционов

"Укрпочта" начала продажу своей недвижимости через государственную электронную систему "Прозорро.Продажи". По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на"Прозорро.Продажи" .

Из 44 выставленных лотов, торги состоялись за 23 объекта, на остальные — не было подано ни одного предложения.

Общая стартовая стоимость проданных объектов составила 174,5 млн грн. По итогам аукционов, финальная цена выросла более чем в 2,4 раза, достигнув 424 млн грн.

В среднем за первую недвижимость от "Укрпочты" в разных областях Украины соревновалось более шести участников на торги.

Наиболее активно конкурировали за здание в Житомире: 17 участников увеличили стоимость имущества более чем в 5 раз.

В то же время, самую высокую цену предложили за комплекс зданий в Ивано-Франковской области — 52 млн грн.

По состоянию на 12 сентября "Укрпочта" объявила еще шесть торгов по продаже недвижимости общей стартовой стоимостью более 63,6 млн грн.

Для участия в аукционе нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок "Прозорро.Продажи".

О платформе

"Прозорро.Продажи" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики. Платформа гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в ход торгов и равный доступ каждого участника к участию в аукционе. А также возможность любого в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Напомним, 28 сентября 2023 г. вступили в силу определенные Кабинетом министров механизмы продажи и аренды активов государственных акционерных обществ через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи".