"Укрпошта" продала нерухомість на 424 млн грн: результати перших аукціонів

“Укрпошта” розпочала продаж своєї нерухомості через державну електронну систему “Прозорро.Продажі”. За результатами перших аукціонів вдалося заробити 424 мільйони гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Прозорро.Продажі".

З 44 виставлених лотів, торги відбулися за 23 об’єкти, на решту — не було подано жодної пропозиції.

Загальна стартова вартість проданих об'єктів становила 174,5 млн грн. За підсумками аукціонів, фінальна ціна зросла більш ніж у 2,4 раза, сягнувши 424 млн грн.

В середньому за першу нерухомість від "Укрпошти" в різних областях України змагалося понад шість учасників на торги.

Найактивніше конкурували за будівлю в Житомирі: 17 учасників збільшили вартість майна в понад 5 разів.

Водночас найвищу ціну запропонували за комплекс будівель на Івано-Франківщині — 52 млн грн.

Станом на 12 вересня "Укрпошта" оголосила ще шість торгів з продажу нерухомості загальною стартовою вартістю понад 63,6 млн грн.

Для участі в аукціоні потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків "Прозорро.Продажі".

Про платформу

"Прозорро.Продажі" — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. Платформа гарантує безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в перебіг торгів та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні. А також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 года набрали чинності визначені Кабінетом міністрів механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".