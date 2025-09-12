Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
"Укрпошта" продала нерухомість на 424 млн грн: результати перших аукціонів

Укрпошта
Укрпошта продає нерухомість через Прозорро.Продажі

“Укрпошта” розпочала продаж своєї нерухомості через державну електронну систему “Прозорро.Продажі”. За результатами перших аукціонів вдалося заробити 424 мільйони гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Прозорро.Продажі".

З 44 виставлених лотів, торги відбулися за 23 об’єкти, на решту — не було подано жодної пропозиції.

Загальна стартова вартість проданих об'єктів становила 174,5 млн грн. За підсумками аукціонів, фінальна ціна зросла більш ніж у 2,4 раза, сягнувши 424 млн грн.

В середньому за першу нерухомість від "Укрпошти" в різних областях України змагалося понад шість учасників на торги.

Найактивніше конкурували за будівлю в Житомирі: 17 учасників збільшили вартість майна в понад 5 разів.

Водночас найвищу ціну запропонували за комплекс будівель на Івано-Франківщині — 52 млн грн.

Станом на 12 вересня "Укрпошта" оголосила ще шість торгів з продажу нерухомості загальною стартовою вартістю понад 63,6 млн грн. 

Для участі в аукціоні потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків "Прозорро.Продажі".

Про платформу

"Прозорро.Продажі" — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. Платформа гарантує безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в перебіг торгів та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні. А також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 года набрали чинності визначені Кабінетом міністрів механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

Автор:
Тетяна Бесараб