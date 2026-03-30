Гендиректор "Укрпочты" Смилянский ответил на заявления НБУ о его компетентности

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский подверг критике прогнозы Национального банка Украины относительно состояния дел в компании и заявления о его некомпетентности.

Как сообщает Delo.ua, об этом Смилянский написал в Телеграмм.

Он напомнил, что НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Первое — вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался в отношении компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? "Игорцы" и в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - подчеркнул Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

"Кто и когда давал право регулятору комментировать вообще финансовое состояние публичных, а тем более стратегических компаний? Не встретиться с менеджментом, не обсудить план действий или антикризисный план, а тупо бегать по всем совещаниям и взывать о дефолте "Укрпочты"", - подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что наблюдательный совет "Укрпочты" существует с декабря 2018 года, но только с сентября 2025 года НБУ заинтересовали его протоколы после его ссоры с главой НБУ Андреем Пышным.

Также Смилянский уточнил, что формирование наблюдательного совета – это ответственность акционера (Министерства развития общин и территорий) и Министерства экономики.

Относительно неподачи документов на приобретение банка он рассказал, что после того, как НБУ "опустил" капитал "Укрпочты", компания не имела права подавать документы на приобретение банка.

Смилянский также отметил, что согласно законам Украины за корпоративное управление отвечает Министерство экономики, а не НБУ.

"Поэтому, будет в Укрпочте правление или генеральный директор, - решать не НБУ, а акционерам. Понимаю, что прямо руки чешутся набросать на меня кучу штрафов, а потом не согласовать из-за "репутации", но этакая шахматная комбинация. На первый детский разряд", - подытожил Смилянский.

На днях Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

Напомним, 17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

