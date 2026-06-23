Гендиректор "Укрпошти" прокоментував вимогу НБУ про своє звільнення через профнепридатність

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував вимогу Національного банку України відсторонити його протягом п’яти робочих днів через невідповідність вимогам щодо професійної придатності.

Як повідомляє Delo.ua, про це Смілянський написав у Facebook.

Він зауважив, що кожного року, коли "Укрпошта" підходить впритул до створення поштового банку, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити.

Особиста помста голови НБУ

Смілянський нагадав, що влітку 2025 року, коли Верховна Рада проголосувала закон про банки фінансової інклюзії і "Укрпошта" була готова створити банк, з’явився лист голови НБУ Андрія Пишного про дефолт "Укрпошти".

"Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а "Укрпошта" має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом — звільнити Смілянського. Я так розумію, у надії, що поки триватиме зміна керівництва, банк буде поставлено на паузу, а наступного керівника, якщо він не буде «лагідним» до Пишного, можна буде й не погодити", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Він вважає, що саме тому НБУ ухвалив рішення, що СЕО АТ «Укрпошта» не відповідає професійним вимогам до керівника фінансової установи, і згідно з цим рішенням акціонер компанії — Міністерство розвитку громад та територій України — має протягом 5 днів відсторонити його та призначити іншого керівника.

"Яким саме професійним вимогам? Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023–2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ Пишного, інакше не можеш бути банкіром чи працювати у фінансовому секторі", - наголосив Смілянський.

Він додав, що юридична команда "Укрпошти" буде вивчати документи та приймати рішення щодо подальших дій. Також планують залучати зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та керівника.

""Укрпошта" спокійно продовжує працювати без жодних змін, поки ми працюємо над наступними кроками. Ми навчилися швидко відновлюватися як після ударів ворога, так і після ударів НБУ. Вони, до речі, не менш підступні, ніж удари окупантів. Враховуючи нетерпимість до критики, НБУ місцями дуже нагадує сусідню ворожу країну", - підкреслив Смілянський.

Він переконаний, що Пишний використав посаду для зведення особистих рахунків.

Смілянський пообіцяв, що за навмисне завдання шкоди репутації, подасть позови як в українські, так і в міжнародні суди.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.