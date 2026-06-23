НБУ зобов’язав "Укрпошту" звільнити Смілянського з посади гендиректора впродовж п’яти днів

Національний банк України заявив, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності" та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Причини рішення

В НБУ наголосили, що оцінка професійної придатності керівників фінансових установ та надавачів платіжних послуг є невід'ємною частиною наглядових повноважень регулятора. Її мета – забезпечити відповідність осіб, які приймають ключові управлінські рішення, встановленим законодавством вимогам, що є необхідною умовою стабільного функціонування фінансового сектору.

АТ "Укрпошта" є оператором поштового зв’язку, що має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг, відповідно належне функціонування компанії має важливе значення для стабільності та розвитку платіжного ринку України.

Нацбанк розпочав процедуру оцінки відповідності Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023–2026 роках. Регулятор нагадав, що у травні оштрафував АТ "Укрпошта на 1,7 млн грн за порушення правил роботи на платіжному ринку.

Визнали "непрофесійним"

В НБУ повідомляють, що за результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

"Ураховуючи інформацію щодо виявлених порушень у діяльності АТ "Укрпошта", а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським під час проведеної з ним співбесіди на Кваліфікаційній комісії НБУ, Комітет дійшов висновку про те, що в нього немає достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків, забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками, що свідчить про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності як керівника надавача фінансових платіжних послуг", - підкреслили у регуляторі.

Там додали, що з огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства АТ "Укрпошта" має здійснити всі необхідні дії для заміни генерального директора, упродовж п’яти робочих днів відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва, а надалі упродовж двох місяців – призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.