Гендиректор "Укрпошти" відреагував на купівлю "Новою поштою" банку

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на новину про те, що група компаній Nova, до якої входить "Нова пошта", веде активні переговори щодо придбання банку та вже до кінця літа може отримати статус першого в Україні банку фінансової інклюзії.

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

Смілянський зауважив, що багато хто йому написав з приводу новин про те, що "Нова Пошта" купує банк і на його основі створить перший банк фінансової інклюзії.

"Основні повідомлення були приблизно в такому форматі: "Як же так? Ви виборювали цей закон і це право стільки років, а банк буде у Нової Пошти. Це несправедливо".Тож маю коротко прокоментувати", - наголосив очільник "Укрпошти".

Смілянський підкреслив, що пишається тим, що закон про банківську інклюзію почне працювати, навіть якщо "Укрпошта" не буде першою.

"Бо ми розробляли цей закон, щоб вирішити проблему мільйонів людей, які не мають доступу до фінансових послуг, ветеранів та людей з інвалідністю, які не можуть отримати їх удома, людей у прифронтових регіонах, де немає банків та банкоматів. Вирішити проблему мільйонів українців, а не Смілянського та "Укрпошти", як це позиціонували НБУ та його керівництво", - зазначив очільник "Укрпошти".

На його думку, "Нова Пошта" не зможе охопити велику кількість людей, бо не має такої розгалуженої мережі листонош (понад 10 000) та пересувних відділень, які є у "Укрпошти".

"Щодо питання, чому, НБУ постійно знаходив причини не дати "Укрпошті", а точніше українцям, банк фінансової інклюзії, думаю, вже зрозуміло", - підсумував Смілянський.

"Нова пошта" хоче купити банк уже цього літа

Група Nova, до якої належить Нова пошта і NovaPay, планує купити БТА Банк, щоб перетворити його на, ймовірно, перший в Україні банк фінансової інклюзії, повідомила "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

Формально документи на придбання ще не подані, однак сторони вже підписали меморандум про подальшу угоду. Завершити процес планують у серпні 2026 року. В НБУ підтвердили інтерес "Нової пошти" до банківської діяльності.

За словами джерел видання, купівля банку дасть "Новій пошті" готову фінансову інфраструктуру, ІТ-системи, ліцензії та досвід роботи на банківському ринку.

Обмежена банківська ліцензія надасть можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу – банк фінансової інклюзії (БФІ), щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

Укрпошта хотіла стати банком

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта".

3 червня 2025 року Верховна Рада підтримала закон щодо розвитку фінансової інклюзії, який, як планувалося, дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.

"Укрпошта" домагається у Нацбанку отримання банківської ліцензії понад десять років і отримує відмови.

Чиновники завжди побоювалися, що поштове підприємство з величезною мережею відділень виграє конкуренцію у державного Ощадбанку. Тому НБУ не давав поштовому підприємству банківську ліцензію. І воно вирішило купити готовий банк замість відкриття свого власного з нуля.

Планувалось, що понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Але багаторічна суперечка очільника “Укрпошти” Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку вийшла на новий виток. В той момент, коли вже мабуть ніхто не сумнівався, що поштовому банку в Україні бути, НБУ дав задню.