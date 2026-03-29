НБУ поставив під сумнів компетентність гендиректора "Укрпошти" Смілянського: через що суперечка

Національний банк України поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві НБУ.

Що сказав Смілянський

Днями Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. У "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Нагадаємо, 17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Позиція регулятора

У НБУ це назвали "спробами керівника компанії дискредитувати дії банку та ввести в оману громадськість". У регуляторі заявили, що через свої масштаби та специфіку діяльності "Укрпошта" є важливою частиною платіжної інфраструктури, тому неналежне управління компанією з локальної проблеми перетворюється на "системний ризик для держави".

В НБУ нагадали, що, окрім штрафу в березні 2026 року, регулятор накладав на "Укрпошту" штраф у березні 2024 року розміром 17 387 053 гривні за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

До того ж у серпні та грудні 2025 року Нацбанк висував письмові застереження компанії за порушення законодавства й неефективне управління.

"Система корпоративного управління, побудована в АТ "Укрпошта", не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці", — наголошує регулятор.

В НБУ стверджують, що в "Укрпошті" тривалий час не було наглядової ради й панував неналежний розподіл повноважень, тому Смілянський фактично одноосібно керував "Укрпоштою". Через це в роботі компанії з’явилися комплексні проблеми.

"Системний характер порушень протягом 2024–2026 років, попри попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника — генерального директора Ігоря Смілянського", — наголосили в НБУ.

Там також зазначили, що будь-який претендент на отримання банківської ліцензії має демонструвати бездоганну репутацію, ефективно керувати компанією та дотримуватися вимог регулятора, а ігнорування цих стандартів є неприйнятним.

У регуляторі повідомили, що "Укрпошта" не надавала документів на отримання банківської ліцензії, хоча й заявляла про наміри. У НБУ вважають "критично необхідним" формування наглядової ради "Укрпошти" найближчим часом.

