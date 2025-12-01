НБУ виніс письмове попередження "Укрпошті" через порушення на платіжному ринку

Національний банк України застосував до акціонерного товариства “Укрпошта” захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стало порушення вимог українського законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Відповідне рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Національного банку України 1 грудня 2025 року. Цього ж дня рішення набуло чинності.

Порушення були встановлені Департаментом інтегрованого нагляду за банками НБУ за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ “Укрпошта”.

НБУ зафіксував недотримання вимог одразу кількох ключових нормативно-правових актів, що регулюють платіжний ринок і діяльність надавачів фінансових послуг.

Згідно з рішенням комітету, “Укрпошта” зобов’язана усунути виявлені порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Компанія повинна вжити заходів для недопущення подібних порушень у подальшій діяльності. На виконання вимог надається термін не більше 60 календарних днів з дати отримання рішення Комітету.

Нагадаємо, "Укрпошта" оголосила про запуск власної мережі поштоматів. Уже цього року компанія встановить перші 100 автоматизованих пунктів видачі — 70 у Києві та 30 в Одесі.