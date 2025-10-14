"Укрпошта" запускає власну мережу поштоматів: де будуть встановлені перші 100

“Укрпошта” оголосила про запуск власної мережі поштоматів. Уже цього року компанія встановить перші 100 автоматизованих пунктів видачі — 70 у Києві та 30 в Одесі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Поштомати від "Укрпошти"

Поштомати виготовлятиме український виробник Modern Expo, який переміг у тендері.

Нові пристрої розроблені за підвищеними стандартами безпеки та пристосовані до роботи в автономному режимі — навіть без електроенергії та зв’язку.

"Після тривалої (понад рік) боротьби за можливість нарешті прозоро закупити якісні, адаптовані до умов воєнного часу та різних вподобань клієнтів поштомати, сьогодні Укрпошта може оголосити про підписання угоди на постачання власних поштоматів — що важливо, українського виробництва — з лідером ринку, компанією Modern Expo", - написав Смілянський.

Компанія наголошує, що пристрої матимуть низку переваг і стануть зручними навіть у складних умовах.

По-перше, користуватися поштоматами можна буде як через мобільний застосунок, так і без нього — за допомогою PIN-коду, який вводиться на металевій клавіатурі, стійкій до будь-яких погодних умов.

По-друге, поштомати дозволятимуть не лише отримувати, а й відправляти відправлення. Згодом вони частково замінять традиційні поштові скриньки — фактично це буде рішення "два в одному".

По-третє, пристрої створені для роботи в автономному режимі — навіть за відсутності електроенергії чи зв’язку. Вони виготовлені за підвищеними стандартами безпеки, мають захист від води, пилу та механічних пошкоджень, тож можуть працювати за будь-яких умов.

"Це лише початок. Уже наступного року поштомати з’являться по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше анонсувалось, що "Укрпошта" запускає пілотний проєкт із поштоматами та кур’єрами.

"Тому якщо раптом почнете бачити мото-кур'єрів "Укрпошти" на вулицях, нові поштомати, зміни в наших продуктах та новий мобільний додаток, я буду причетний до цього", - заявляв гендиректор "Укрпошти" Смілянський.