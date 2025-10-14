- Категория
"Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов: где будут установлены первые 100
"Укрпочта" объявила о запуске собственной сети почтоматов. Уже в этом году компания установит первые 100 автоматизированных пунктов выдачи — 70 в Киеве и 30 в Одессе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
Почтоматы от "Укрпочты"
Почтоматы будет производить украинский производитель Modern Expo, победивший в тендере.
Новые устройства разработаны по повышенным стандартам безопасности и приспособлены к работе в автономном режиме даже без электроэнергии и связи.
"После длительной (более года) борьбы за возможность наконец-то прозрачно закупить качественные, адаптированные к условиям военного времени и разные предпочтения клиентов почтоматы, сегодня Укрпочта может объявить о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов — что важно, украинского производства — с лидером рынка, компанией Modern Expo", - написал Смилянский.
Компания отмечает, что устройства будут обладать рядом преимуществ и станут удобными даже в сложных условиях.
- Во-первых, пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение, так и без него – с помощью PIN-кода, который вводится на металлической клавиатуре, устойчивой к любым погодным условиям.
- Во-вторых, почтоматы будут позволять не только получать, но и отправлять отправки. Впоследствии они частично заменят традиционные почтовые ящики – фактически это будет решение "два в одном".
- В-третьих, устройства созданы для работы в автономном режиме даже при отсутствии электроэнергии или связи. Они изготовлены по повышенным стандартам безопасности, имеют защиту от воды, пыли и механических повреждений и могут работать при любых условиях.
"Это только начало. Уже в следующем году почтоматы появятся по всей Украине", - говорится в сообщении.
Ранее анонсировалось, что "Укрпочта" запускает пилотный проект с почтоматами и курьерами.
"Поэтому если вдруг начнете видеть мото-курьеров "Укрпочты" на улицах, новые почтоматы, изменения в наших продуктах и новое мобильное приложение, я буду причастен к этому", - заявлял гендиректор "Укрпочты" Смелянский.