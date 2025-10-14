"Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов: где будут установлены первые 100

"Укрпочта" объявила о запуске собственной сети почтоматов. Уже в этом году компания установит первые 100 автоматизированных пунктов выдачи — 70 в Киеве и 30 в Одессе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Почтоматы от "Укрпочты"

Почтоматы будет производить украинский производитель Modern Expo, победивший в тендере.

Новые устройства разработаны по повышенным стандартам безопасности и приспособлены к работе в автономном режиме даже без электроэнергии и связи.

"После длительной (более года) борьбы за возможность наконец-то прозрачно закупить качественные, адаптированные к условиям военного времени и разные предпочтения клиентов почтоматы, сегодня Укрпочта может объявить о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов — что важно, украинского производства — с лидером рынка, компанией Modern Expo", - написал Смилянский.

Компания отмечает, что устройства будут обладать рядом преимуществ и станут удобными даже в сложных условиях.

Во-первых, пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение, так и без него – с помощью PIN-кода, который вводится на металлической клавиатуре, устойчивой к любым погодным условиям.

Во-вторых, почтоматы будут позволять не только получать, но и отправлять отправки. Впоследствии они частично заменят традиционные почтовые ящики – фактически это будет решение "два в одном".

В-третьих, устройства созданы для работы в автономном режиме даже при отсутствии электроэнергии или связи. Они изготовлены по повышенным стандартам безопасности, имеют защиту от воды, пыли и механических повреждений и могут работать при любых условиях.

"Это только начало. Уже в следующем году почтоматы появятся по всей Украине", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что "Укрпочта" запускает пилотный проект с почтоматами и курьерами.

"Поэтому если вдруг начнете видеть мото-курьеров "Укрпочты" на улицах, новые почтоматы, изменения в наших продуктах и новое мобильное приложение, я буду причастен к этому", - заявлял гендиректор "Укрпочты" Смелянский.