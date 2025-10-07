"Укрпочта" повышает предельный вес международных отправлений до 5 кг

С 1 октября 2025 года "Укрпочта" увеличивает предельный вес малых международных отправлений с 2 до 5 кг. Смена позволит украинским экспортерам оптимизировать логистику и снизить затраты на доставку товаров за границу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба почтового перевозчика.

О правилах международных отправлений

Увеличение предельного веса малых международных отправлений до 5 кг позволит малому и среднему бизнесу оптимизировать затраты на логистику. Для иностранных покупателей это обеспечит более быстрый и доступный доступ к украинской продукции, отмечают в пресс-службе.

Раньше посылки весом более 2 кг отправлялись только как "посылка" или через сервис EMS. Теперь предприниматели могут выбирать пакет Prime, включающий треккинг, доставку под дверь или в почтовый ящик, бесплатный возврат в случае невручения и не учитывающий "объемный вес".

Новая опция будет действовать для отправок в:

Соединенное Королевство;

Китай;

Сингапур;

Таиланд;

Чили;

Индия.

В компании отмечают преимущества для малого и среднего бизнеса, который активно отправляет компактные товары, в частности одежду, косметику, аксессуары и электронику. Изменения также выгодны компаниям, работающим с Великобританией — вторым по объему направлению украинского экспорта — где стоимость отправлений весом 2–5 кг снизится на 22–25% по сравнению с категорией "посылка".

В общей сложности около 30% клиентов "Укрпочты" получат возможность экономить на международной доставке.

"Каждая гривна экономии на доставке – это дополнительный ресурс для развития бизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы украинские предприниматели имели понятные и доступные инструменты для работы на глобальных рынках. Даже несмотря на новые вызовы – от изменений в таможенных правилах США до роста конкуренции в Европе – "Укрпочта" остается стабильным партнером малого и среднего бизнеса", – подытожила пресслужба.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" Игорь Смилянский во время международной командировки в Вашингтон подписал важное соглашение, которое ускорит доставку посылок из Украины в США.