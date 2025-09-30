"Укрпочта" снижает стоимость доставки в США

Чтобы поддержать украинских экспортеров, Укрпочта снижает тарифы на доставку в США. С 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5–2 меньше, чем раньше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Президент Трамп повышает тарифы для импорта в США, а "Укрпочта" снижает стоимость доставки в Америку, чтобы поддержать украинских экспортеров в самый горячий предпраздничный сезон продаж в США - когда приходится более 25% годового объема", - отметил он.

Так, с 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5–2 меньше, чем раньше.

"Это решение — не просто реакция на новую торговую политику США, которая вводит пошлину даже для товаров до $800. Это — возможность для украинского малого бизнеса удержать позиции и даже нарастить объемы, особенно ввиду того, что многие страны (в отличие от Украины) до сих пор не возобновили доставку в США", - подчеркнул Смилянский.

По его словам, "Укрпочта" вместе с партнерами (DHL, Nordi, Lufthansa) построили логистическую цепь:

обработка посылок в Украине — до 24 часов:

доставка в Лондон или Франкфурт - за 34-40 часов;

далее доставка к получателям в США.

Смилянский подчеркнул, что доставка занимает от 7 дней более 15 000 отделений по всей территории США — от Сан-Франциско до Ниагарского водопада.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" Игорь Смилянский во время международной командировки в Вашингтон подписал важное соглашение, которое ускорит доставку посылок из Украины в США.