Россия и Беларусь не смогли получить места: Украину избрали в руководящие органы Всемирного почтового союза

Украина избрана членом Административного совета и Совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза (ВВС) во время 28-го Всемирного почтового конгресса в Дубае (ОАЭ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В работе конгресса приняла участие украинская делегация во главе с заместителем Министра развития общин и территорий Андреем Братусем, в состав которой вошли представители Минразвития и национального почтового оператора "Укрпочта".

В рамках конгресса прошли выборы руководства ВВС — генерального директора, его заместителя, а также новых членов ключевых руководящих органов организации.

Делегация Дании и 32 стран инициировали заявление в поддержку Украины и выступили против избрания России и Беларуси в ключевые органы ВВС. В заявлении говорится, что страна, начавшая незаконную агрессивную войну против другого члена ВВС, грубо нарушая международное право и Устав ООН, а также страна-участник этой войны, не могут быть избраны на руководящие должности.

Во время нынешнего Конгресса основными темами были:

модернизация почтовых продуктов; повышение качества обслуживания и вознаграждения в условиях роста электронной коммерции;

усиление роли почтового сектора как поставщика инклюзивных услуг;

обеспечение устойчивости почтовой сети;

усиление региональной поддержки ВВС для развивающихся стран.

Напомним, на Всемирном почтовом конгрессе в Дубае "Укрпочта" была признана одной из лучших почт мира. Компания получила награду Rising Star Award ("Восходящая звезда") за самый быстрый прогресс по индексу развития почтовой связи.