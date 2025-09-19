Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія та Білорусь не змогли отримати місця: Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу

Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу
Фото: t.me/MinDevUA

Україну обрано членом Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу (ВПС) під час 28-го Всесвітнього поштового конгресу в Дубаї (ОАЕ). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що в роботі конгресу взяла участь українська делегація на чолі із заступником Міністра розвитку громад та територій Андрієм Братусем, до складу якої увійшли представники Мінрозвитку та національного поштового оператора "Укрпошта".

Фото 2 — Росія та Білорусь не змогли отримати місця: Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу
Фото 3 — Росія та Білорусь не змогли отримати місця: Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу
Фото 4 — Росія та Білорусь не змогли отримати місця: Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу

У межах конгресу відбулися вибори керівництва ВПС — генерального директора, його заступника, а також нових членів ключових керівних органів організації.

Делегація Данії та 32 країни ініціювали заяву на підтримку України та виступили проти обрання Росії й Білорусі до ключових органів ВПС. У заяві йдеться, що країна, яка розпочала незаконну агресивну війну проти іншого члена ВПС, грубо порушуючи міжнародне право і Статут ООН, а також країна-співучасник цієї війни, не можуть бути обраними на керівні посади.

Під час цьогорічного Конгресу основними темами також були:

  • модернізація поштових продуктів, підвищення якості обслуговування та винагороди в умовах зростання електронної комерції;
  • посилення ролі поштового сектору як постачальника інклюзивних послуг;
  • забезпечення стійкості поштової мережі; 
  • посилення регіональної підтримки ВПС для країн, що розвиваються.

Нагадаємо, на  Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу. Компанія отримала нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за індексом розвитку поштового зв’язку.

Автор:
Світлана Манько