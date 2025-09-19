Росія та Білорусь не змогли отримати місця: Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу

Україну обрано членом Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу (ВПС) під час 28-го Всесвітнього поштового конгресу в Дубаї (ОАЕ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що в роботі конгресу взяла участь українська делегація на чолі із заступником Міністра розвитку громад та територій Андрієм Братусем, до складу якої увійшли представники Мінрозвитку та національного поштового оператора "Укрпошта".

У межах конгресу відбулися вибори керівництва ВПС — генерального директора, його заступника, а також нових членів ключових керівних органів організації.

Делегація Данії та 32 країни ініціювали заяву на підтримку України та виступили проти обрання Росії й Білорусі до ключових органів ВПС. У заяві йдеться, що країна, яка розпочала незаконну агресивну війну проти іншого члена ВПС, грубо порушуючи міжнародне право і Статут ООН, а також країна-співучасник цієї війни, не можуть бути обраними на керівні посади.

Під час цьогорічного Конгресу основними темами також були:

модернізація поштових продуктів, підвищення якості обслуговування та винагороди в умовах зростання електронної комерції;

посилення ролі поштового сектору як постачальника інклюзивних послуг;

забезпечення стійкості поштової мережі;

посилення регіональної підтримки ВПС для країн, що розвиваються.

Нагадаємо, на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу. Компанія отримала нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за індексом розвитку поштового зв’язку.