Росія та Білорусь не змогли отримати місця: Україну обрали до керівних органів Всесвітнього поштового союзу
Україну обрано членом Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу (ВПС) під час 28-го Всесвітнього поштового конгресу в Дубаї (ОАЕ).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Зазначається, що в роботі конгресу взяла участь українська делегація на чолі із заступником Міністра розвитку громад та територій Андрієм Братусем, до складу якої увійшли представники Мінрозвитку та національного поштового оператора "Укрпошта".
У межах конгресу відбулися вибори керівництва ВПС — генерального директора, його заступника, а також нових членів ключових керівних органів організації.
Делегація Данії та 32 країни ініціювали заяву на підтримку України та виступили проти обрання Росії й Білорусі до ключових органів ВПС. У заяві йдеться, що країна, яка розпочала незаконну агресивну війну проти іншого члена ВПС, грубо порушуючи міжнародне право і Статут ООН, а також країна-співучасник цієї війни, не можуть бути обраними на керівні посади.
Під час цьогорічного Конгресу основними темами також були:
- модернізація поштових продуктів, підвищення якості обслуговування та винагороди в умовах зростання електронної комерції;
- посилення ролі поштового сектору як постачальника інклюзивних послуг;
- забезпечення стійкості поштової мережі;
- посилення регіональної підтримки ВПС для країн, що розвиваються.
Нагадаємо, на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу. Компанія отримала нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за індексом розвитку поштового зв’язку.