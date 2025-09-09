"Укрпошта" увійшла в топ-3 пошт світу за темпами розвитку

На Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу. Компанія отримала нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за індексом розвитку поштового зв’язку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, ця нагорода не враховує фактор війни в Україні, а базується винятково на аналізі даних серед 192 пошт світу за чотирма категоріями:

надійність (91): за рівень своєчасної доставки (90%);

географія доставки (87,9): 100% покриття території України, включно з прифронтовими зонами;

відповідність бізнес-моделі (21,9);

стійкість бізнес-моделі (85,4): мобільна інфраструктура, супутниковий зв’язок і диверсифікований автопарк.

Смілянський зауважив, що Всесвітній поштовий конгрес — це своєрідна олімпіада серед усіх пошт світу, яка відбувається раз на чотири роки. Він уточнив, що майже всі бали, отримані Україною та "Укрпоштою", близькі до максимальних (максимум — 100), крім відповідності бізнес-моделі, де лише 21.

"А все тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії — і саме через це відстаємо від 87 пошт світу, які вже це зробили. На Конгресі пошта Індії показала, що її банк уже має 121 мільйон клієнтів. Пошта Італії володіє до 80% усіх депозитів країни", - наголосив очільник "Укрпошти".

Зелене світло для Укрпошта Банк

Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

Нагадаємо, "Укрпошта" завершила автоматизацію сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.