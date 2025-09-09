"Укрпочта" вошла в топ-3 почт мира по темпам развития

На Всемирном почтовом конгрессе в Дубае "Укрпочта" была признана одной из лучших почт мира. Компания получила награду Rising Star Award ("Восходящая звезда") за самый быстрый прогресс по индексу развития почтовой связи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, эта награда не учитывает фактор войны в Украине, а базируется исключительно на анализе данных среди 192 почт мира по четырем категориям:

надежность (91): за уровень своевременной доставки (90%);

география доставки (87,9): 100% покрытие территории Украины, включая прифронтовые зоны;

соответствие бизнес-модели (21,9);

устойчивость бизнес модели (85,4): мобильная инфраструктура, спутниковая связь и диверсифицированный автопарк.

Смилянский отметил, что Всемирный почтовый конгресс — своеобразная олимпиада среди всех почт мира, которая проходит раз в четыре года. Он уточнил, что почти все баллы, полученные Украиной и "Укрпочтой", близки к максимальным (максимум — 100), кроме соответствия бизнес-модели, где всего 21.

"А все потому, что мы еще не запустили банк финансовой инклюзии — и именно поэтому отстаем от 87 почт мира, которые уже это сделали. На Конгрессе почта Индии показала, что ее банк уже имеет 121 миллион клиентов. Почта Италии владеет до 80% всех депозитов страны", - подчеркнул глава "Укрпочты".

Зеленый свет для Укрпочта Банк

Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, которая предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

Напомним , " Укрпочта" завершила автоматизацию сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.