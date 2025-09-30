Запланована подія 2

"Укрпошта" знижує вартість доставки до США

Щоб підтримати українських експортерів,  “Укрпошта” знижує тарифи на доставку до США. З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 менше, ніж раніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Президент Трамп підвищує тарифи для імпорту в США, а "Укрпошта" знижує вартість доставки до Америки, щоб підтримати українських експортерів у найгарячіший передсвятковий сезон продажів у США — коли припадає понад 25% річного обсягу", - зауважив він.

Так, з 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 менше, ніж раніше.

"Це рішення — не просто реакція на нову торговельну політику США, яка запроваджує мито навіть для товарів до $800. Це — можливість для українського малого бізнесу утримати позиції й навіть наростити обсяги, особливо зважаючи на те, що багато країн (на відміну від України) досі не відновили доставку до США", - наголосив Смілянський. 

За його словами, "Укрпошта" разом із партнерами (DHL, Nordi, Lufthansa)  побудували логістичний ланцюг:

  • обробка посилок в Україні — до 24 годин:
  • доставка до Лондона або Франкфурта — за 34–40 годин;
  • далі доставка до отримувачів у США.

Смілянський підкреслив, що доставка займає від 7 днів у понад 15 000 відділень по всій території США — від Сан-Франциско до Ніагарського водоспаду.

Нагадаємо, раніше очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський під час з міжнародного відрядження до Вашингтону підписав важливу угоду, яка прискорить доставку посилок з України до США.  

Автор:
Світлана Манько