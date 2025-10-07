"Укрпошта"підвищує граничну вагу міжнародних відправлень до 5 кг

З 1 жовтня 2025 року “Укрпошта” збільшує граничну вагу малих міжнародних відправлень із 2 до 5 кг. Зміна дозволить українським експортерам оптимізувати логістику та знизити витрати на доставку товарів за кордон.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба поштового перевізника.

Про правила міжнародних відправлень

Збільшення граничної ваги малих міжнародних відправлень до 5 кг дозволить малому та середньому бізнесу оптимізувати витрати на логістику. Для іноземних покупців це забезпечить швидший і доступніший доступ до української продукції, наголошують в пресслужбі.

Раніше посилки вагою понад 2 кг відправлялися лише як "посилка" або через сервіс EMS. Тепер підприємці можуть обирати пакет Prime, який включає трекінг, доставку під двері або в поштову скриньку, безкоштовне повернення у разі невручення та не враховує "об’ємну вагу".

Нова опція діятиме для відправлень у:

Сполучене Королівство;

Китай;

Сінгапур;

Таїланд;

Чилі;

Індію.

У компанії наголошують на перевагах для малого та середнього бізнесу, який активно відправляє компактні товари, зокрема одяг, косметику, аксесуари та електроніку. Зміни також вигідні для компаній, що працюють із Великою Британією — другим за обсягом напрямком українського експорту — де вартість відправлень вагою 2–5 кг знизиться на 22–25% у порівнянні з категорією "посилка".

Загалом близько 30% клієнтів "Укрпошти" отримають можливість економити на міжнародній доставці.

"Кожна гривня економії на доставці – це додатковий ресурс для розвитку бізнесу. Ми прагнемо, щоб українські підприємці мали зрозумілі та доступні інструменти для роботи на глобальних ринках. Навіть попри нові виклики – від змін у митних правилах США до зростання конкуренції в Європі –"Укрпошта" залишається стабільним партнером малого й середнього бізнесу", – підсумовує пресслужба.

Нагадаємо, раніше очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський під час з міжнародного відрядження до Вашингтону підписав важливу угоду, яка прискорить доставку посилок з України до США.