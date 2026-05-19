НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн гривень

Національний банк України застосував заходи впливу до державного поштового оператора АТ "Укрпошта". На компанію наклали штраф у розмірі 1 700 000 гривень за порушення правил роботи на платіжному ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Рішення про стягнення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 18 травня 2026 року. "Укрпошта" зобов'язана перерахувати кошти до бюджету протягом п'яти робочих днів після отримання офіційного рішення комітету.

За що оштрафували поштового оператора

Підставою для покарання стали результати безвиїзного нагляду, а також дані інспекційної перевірки компанії, яку провели станом на 1 листопада 2025 року.

Фахівці Нацбанку зафіксували, що "Укрпошта" як надавач фінансових платіжних послуг не виконала обов’язки щодо забезпечення належної роботи:

системи корпоративного управління;

системи внутрішнього контролю;

системи управління ризиками.

У повідомленні регулятора зазначається, що такі дії держкомпанії порушують вимоги профільного Закону України "Про платіжні послуги", а також Положення про вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.