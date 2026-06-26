До моря з кондиціонером: "Укрзалізниця" запускає новий поїзд з Одеси на узбережжя

АТ "Укрзалізниця" розширює мережу приміського сполучення на літній сезон. З 28 червня компанія призначає новий регіональний рейс №838/837 за маршрутом Одеса — Кароліно-Бугаз. Поїзд курсуватиме в обидва напрямки по парних числах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Для комфорту пасажирів на маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системами кондиціонування повітря. А час у дорозі займе годину. Ідеальний варіант, щоб уникнути заторів і розпочати свій вікенд на узбережжі", - йдеться в повідомленні УЗ.

Розклад руху та стиковки

Графік нового регіонального поїзда адаптовано під час прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців, Рахова, а також міжнародних рейсів.

З Одеси: відправлення о 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза о 10:18.

відправлення о 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза о 10:18. З Кароліно-Бугаза: відправлення о 10:40, прибуття до Одеси об 11:46.

Продаж проїзних документів на новий маршрут уже відкрито. Квитки можна придбати у мобільному застосунку "Укрзалізниці" у розділі "Дальні".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.