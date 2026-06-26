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Украина и ЕИБ согласовали новый пакет поддержки более чем на 470 миллионов евро

евро
Украина и ЕИБ согласовали новый пакет поддержки более чем на 470 миллионов евро / Depositphotos

Украина вместе с Европейским инвестиционным банком подписали и объявили новый пакет поддержки для восстановления страны в размере более 470 миллионов евро. Финансирование будет направлено на проекты, которые непосредственно влияют на жизнь людей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Выделенные средства пойдут на восстановление жилья, дорог, мостов, пограничной инфраструктуры, водоснабжения, энергоэффективности и поддержки бизнеса.

Кроме того, отдельно предусмотрено 500 миллионов евро гарантий для доступа к финансированию для 10 000 предпринимателей, в том числе ветеранов и бизнесов, пострадавших от войны.

Ключевые направления распределения средств

Финансирование в рамках подписанного пакета поддержки распределено по следующим направлениям:

  • Социальное жилье (100 млн евро): пилотная программа современного социального жилья в пяти городах для ВПЛ, молодежи и специалистов, нуждающихся в поддержке.
  • Транспорт и граница (96 млн. евро): ремонт дорог, мостов и развитие пограничной инфраструктуры для усиления сообщения с ЕС.
  • Водоснабжение (125 млн. евро): модернизация систем водоснабжения и водоотведения, поврежденных войной.
  • Частный сектор (80 млн. евро): запуск "European Flagship Fund" для привлечения инвестиций в частный сектор.
  • Энергоэффективность бизнеса (100 млн. евро): кредит Укрэксимбанка для финансирования энергоэффективности малого и среднего бизнеса.

Напомним, Украина готовит более 30 инфраструктурных проектов для инвесторов на $5 млрд. Портфель приоритетных проектов государственно-частного партнерства был представлен международным партнерам в рамках URC-2026.

Автор:
Максим Кольц