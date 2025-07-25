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Харьков стал лидером по росту цен на квартиры в 2025 году

Харьков
За время войны цены на жилье в Харькове упали в 4-5 раз по сравнению с довоенными.

В первом полугодии 2025 года большинство городов Украины демонстрирует рост стоимости покупки квартир на вторичном рынке.

Самыми высокими цены на жилье остаются в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

В процентном соотношении за полгода наибольший прирост цен произошел в Харькове. При этом квартиры подорожали во всех категориях – по 1-, 2-, и 3-комнатным.

В июле 2025-го однокомнатные в Харькове в среднем стоят около $22 000, двухкомнатные $34 000, трехкомнатные $45 000.

Фото 2 — Харьков стал лидером по росту цен на квартиры в 2025 году
Инфографика: Olx Недвижимость

Снижение цен зафиксировали в городах, расположенных в разных регионах страны, как на Востоке, так и на Западе.

Фото 3 — Харьков стал лидером по росту цен на квартиры в 2025 году
Инфографика: Olx Недвижимость

Незначительное, но заметное снижение стоимости зафиксировано в городах, расположенных в относительно безопасных регионах, охватывающих западные области и центр страны. Это, в частности, Ужгород, Тернополь, Винница.

Аналитики маркетплейса это объясняют тем, что после предварительного скачка цен происходит "коррекция" стоимости, в соответствии с реальным спросом на рынке.

Ранее Delo.ua писало о том, что в двух западных регионах рухнули темпы строительства.

Также сообщалось, что в Киеве квартиры дорожают на Подоле, а на Печерске – дешевеют.

Автор:
Леся Соловчук