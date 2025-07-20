В Киеве квартиры дорожают на Подоле, а на Печерске – дешевеют

На столичном вторичном рынке недвижимости растут средние цены, в то же время доступность жилья повышается.

За последние полгода квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева стали доступнее. Если в начале 2025 года средняя 1-комнатная стоила 8,2 средних по городу полных годовых заработных плат, то по итогам I квартала – 8, а в конце первого полугодия ее стоимость снизилась до показателя 7,6 годовых зарплат, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику ЛУН по итогам I полугодия 2025 года.

По данным исследования, срок экспозиции квартир колеблется, что может объясняться как колебаниями спроса, так и увеличением доли расчетов за деньги государственных программ.

В ценах на столичные квартиры сохраняется ощутимая разница в зависимости от месторасположения недвижимости и ее других параметров: возраста дома, наличия или отсутствия ремонта и т.п.

По состоянию на начало второго полугодия столичные квартиры снова стали самыми дорогими в стране. Согласно данным ЛУН, средняя стоимость квадратного метра на них достигла $1560 в сегменте 1-комнатных квартир (+6% с начала года), $1540 – 2-комнатных (+3%) и $1610 – 3-комнатных (+6%).

Сколько стоят квартиры в Киеве в июле 2025 года

В столице также сохраняется ощутимый разбег средних цен на вторичке в зависимости от месторасположения, состояния и других параметров недвижимости.

Средняя стоимость квартир к началу июля составила $65 тыс., $100 тыс. и $150 тыс. для 1-, 2- и 3-комнатных квартир соответственно.

Традиционно самая дорогая недвижимость – в Печерском районе, а самая дешевая – в Деснянском. Разница между средней стоимостью квартир в этих районах по-прежнему доходит до трех раз: 1-комнатная в Деснянском районе стоит примерно $40 тыс. против $119 тыс. в Печерском, 2-комнатная – $58 тыс. против $188 тыс., а 3-комнатная – $74 тыс. против $310 тыс.

На столичной Троещине квартиры втрое дешевле, чем на Печерске. Инфографика: ЛУН

Что касается динамики цен, то с начала года среди 1-комнатных квартир в столице больше подорожали квартиры в Подольском районе — за шесть месяцев их средняя стоимость прибавила почти $12,5 тыс., от $56,5 тыс. в январе до $69 тыс. в июле.

В то же время в самом дорогом Печерском районе средняя цена 1-комнатных квартир, напротив, снизилась на $8 тыс., со $127 тыс. в январе до $119 тыс. в июле.

Аналитики отмечают, что цена, указанная в объявлениях о продаже квартир, существенно выше цены проданных квартир. В частности, для 1-комнатных эта разница в июле 2025 года составляет $10 тыс., а для 2-х комнатных — $31 тыс. Это примерно столько же, как ровно год назад – 52 дня.

В каких районах Киева больше квартир на продажу

В целом по данным ЛУН, в начале июля на столичном вторичном рынке было выставлено на продажу около 16 тысяч квартир. Лидером по предложению является Печерский район, где продавцы предлагают около 2,4 тыс. объектов. Дарницкий район занимает второе место с 2,2 тыс. вариантов, а Голосеевский – третий (1,9 тыс. лотов).

Наименьший выбор квартир наблюдается в Святошинском и Деснянском районах – всего по 0,8 тыс. в каждом.

Почти треть квартир на столичной вторичке — 1-комнатные, в начале июля их предложение составляло примерно 5,2 тыс. двухкомнатных и трехкомнатных чуть меньше: 4,9 тыс. и 4,3 тыс. соответственно. Вместо больших квартир с 4+ комнатами в Киеве на вторичке можно выбрать примерно из 1,6 тыс. вариантов.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве могут измениться цены на жилье из-за резкого удорожания строительства.

Также сообщалось о том, что в Киеве углубляется ценовая пропасть между классами жилья .