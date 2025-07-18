Ценовая пропасть между классами жилья в Киеве растет

В первом полугодии и в Киеве, и в Киевской области зафиксировано оживление строительства, ощутимо возросла активность девелоперов.

В начале июля 2025 года количество новостроек в продаже в Киеве составило 174 ЖК (в 2021 году их было ~220-230). В Киевской области инвесторам предлагали квартиры в 229 ЖК (в 2021 году были открыты продажи в ~250 ЖК), сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику ЛУН по итогам I полугодия 2025 года.

По данным исследования, только за март-июнь количество очередей увеличилось со 196 до 217, а подготовительных работ на котлованах - с 11 до 15.

Однако за последние полгода скорректировалась и ценовая динамика как в столице, так и в пригороде: если средняя стоимость квадратного метра новостроек эконом-класса снизилась, то в сегментах комфорт, бизнес и премиум средняя стоимость квадратного метра выросла.

Аналитики объясняют это тем, что в столице усугубляется сегментация рынка новостроек и растет разрыв в стоимости ЖК разных классов и районов.

Сегментация первичного рынка Киева по классам, ценам и районам

Общая медиана стоимости квадратного метра в новостройках столицы за первое полугодие 2025 почти не изменилась – она колеблется с 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн. грн в июле.

Аналитики отмечают значительную разницу в стоимости квадратного метра новостроек в зависимости от класса жилья в Киеве. Особенно ощутимый разрыв наблюдается между комфортом и бизнес классами и дальше до премиума. Причем средняя цена квадратного метра в премиуме почти в три раза выше цены в экономии.

Квадратный метр жилья на первичном рынке Киева в среднем стоит 54 тысячи. грн. Инфографика: ЛУН

"Если взглянуть на ситуацию немного глубже, увидим значительную сегментацию рынка по классам новостроек – и разные тренды ценообразования. В частности, в классе эконом средняя стоимость "квадрата" действительно просела, уменьшившись на 1,4 тыс. грн за пол года, с 42,3 тыс. грн в январе до 40,9 тыс. грн в июле",

В противоположность эконом-классу, сегменты комфорта, бизнес и премиум, наоборот, демонстрируют рост средней стоимости квадрата за полгода:

комфорт: +3 100 грн (с 43 000 до 46 100 грн за кв. метр),

бизнес: +3 000 грн (с 71 200 до 74 200 грн),

премиум: 900 грн (со 133 300 до 134 200 грн).

Инфографика: ЛУН

Средние цены новостроек в разрезе районов Киева тоже показывают поразительную картину. Новостройки Печерского района ожидаемо держат лидерство с потрясающими 100,4 тыс. грн за кв.

40 000-100 000 грн

Цены за квадратный метр в новостройках Киева колеблются в пределах:

Высоки цены также в Шевченковском (74,8 тыс. кв.м) и Подольском (69,2 тыс. грн) районах. Более доступные новостройки можно найти в Деснянском (39,6 тыс. грн за кв.м), Днепровском (41,8 тыс. грн за кв.м), Дарницком (42,8 тыс. грн за кв.м) и Святошинском, Оболонском и Соломенском (50-50,2 тыс. грн за кв.м) районах.

То есть, видим, что на столичной первичке также наблюдается четкая сегментация и по районам города. Которая, в комплексе с существенной сегментацией по классам жилья, может в будущем привести к усилению социального расслоения в городе.

Цены на новостройки в Киевской области

В Киевской области разница между стоимостью квадратного метра в классах эконом и премиум меньше, чем в столице. В области средняя цена премиум «квадрата» составляет 50 тыс. грн, бизнеса – 37,8 тыс. грн, комфорта – 34 тыс. грн, а эконома – 30,4 тыс. грн.

Общая средняя стоимость квадратного метра новостроек в Киевской области составляет 34,6 тыс. грн. Такая цена делает ее привлекательной альтернативой для ищущих более доступное жилье вблизи столицы — а растущий спрос стимулирует, в том числе, рост объема предложения.

"Неудивительно, что по данным Госстата в 1 квартале 2025 года новое строительство активно начинали именно в Киевской области: за этот период здесь начали возводить 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. квадратных метров. В то время как столица заняла третье место в стране: в 1 квартале в Киеве стартовало строительство 1711 новых квартир общей площадью 145,3 тыс. квадратных метров", - отмечают в ЛУН.

Ранее Delo.ua писало о том, как сегментировался первичный рынок: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде – недорогие ЖК.



